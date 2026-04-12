O craque marroquino surpreende o Al-Ittihad de Jeddah e o Al-Qadsia

Um jogador marroquino recusou a transferência para a Liga Roshen da Arábia Saudita, mais especificamente para o Al-Ittihad de Jeddah ou o Al-Qadisiyah, durante a próxima janela de transferências de verão.

De acordo com o site “Africa Foot”, o marroquino Amran Louza, estrela do Watford, não está disposto a se transferir para a Liga Roshen neste momento.

Louza tem despertado o interesse de vários clubes, como o Everton e o Fulham, enquanto o Watford estabeleceu 17 milhões de euros como valor não negociável para liberar o jogador.

O Al-Ittihad de Jeddah e o Al-Qadsia demonstraram total disposição para pagar o valor exigido pelo Watford, atendendo assim às ambições financeiras do clube inglês.

No entanto, Imran Louza, de 24 anos, não demonstra grande entusiasmo, no momento, com a ideia de se transferir para os campeonatos do Golfo.

O astro marroquino dá prioridade absoluta a permanecer na Europa, mais especificamente na Inglaterra.

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