O craque do ano para Mbappé? Messi. "Ele foi o melhor"

O atacante do PSG também fez uma revelação sobre o temperamento de Thomas Tuchel nos treinos

Astro do com apenas 20 anos, Kylian Mbappé já começa a ser incluído constantemente na lista de candidatos a ser eleito o melhor jogador do mundo.

O atacante francês foi um dos 30 finalistas ao prêmio Bola de Ouro, que será entregue pela revista France Football no final deste ano. No entanto, Mbappé já tem um favorito para ficar com a premiação.

“Messi. Individualmente ele foi o melhor neste ano”, disse em entrevista à revista alemã Spiegel.

E como já estava na conversa com os alemães, Mbappé confidenciou um bastidor que não deixa de ser interessante sobre Thomas Tuchel, técnico alemão do PSG.

“Infelizmente eu não sei falar belas palavras em alemão, sei apenas os xingamentos, como ‘que m*rda’. O meu treinador é alemão e sempre quando alguma coisa o irrita ele fica falando ‘que m*rda, que m*rda”.