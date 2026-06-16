O craque de Cabo Verde responde a Rodri... e alerta sobre a Arábia Saudita

Dini Borges, estrela da seleção de Cabo Verde, respondeu a Rodri, jogador da seleção espanhola, após a partida entre as duas equipes na Copa do Mundo de 2026.

A seleção espanhola se contentou com um empate sem gols contra Cabo Verde, desperdiçando dois pontos valiosos na disputa pela liderança do grupo, em meio a uma onda de indignação em relação às escolhas táticas adotadas pela comissão técnica.

O zagueiro do Al-Bataeh, dos Emirados Árabes Unidos, um dos líderes da seleção de Cabo Verde, falou ao jornal “Marca”, poucas horas após a primeira grande zebra da Copa do Mundo.

Ele disse: “Acho que as pessoas nos veem com uma mistura de descrença e curiosidade. Somos um país desconhecido, poucos nos conhecem de verdade. Bem... poucos nos conheciam antes do jogo contra a Espanha”.

E talvez tenha sido aí que a história começou. O que foi considerado um dos maiores reveses da história da Espanha foi um sonho para Cabo Verde, um sonho que eles não querem que acabe nunca.

Dini acrescentou: “Acho que agora as pessoas vão começar a nos conhecer e vão se interessar mais pelo nosso país e pela qualidade do que temos aqui. Acredito que colocar Cabo Verde no mapa do futebol mundial foi uma grande vitória para nós. Mas somos ambiciosos e queremos mais”.

E acrescentou: “As pessoas não percebem o que tudo isso significa para nós. Cabo Verde é realmente a nossa vida”.

Crítica de Rodri a Cabo Verde

Sobre a crítica de Rodri, jogador da Espanha, ao estilo de jogo de Cabo Verde, à defesa com grande número de jogadores e à afirmação de que a equipe não ultrapassa o meio de campo, Borges respondeu: “É natural que alguém se sinta insatisfeito, mas fomos leais e jogamos de acordo com nossos pontos fortes... Temos que dar a vida uns pelos outros e pelo nosso povo”.

E acrescentou: “Ele é um dos maiores jogadores de futebol do mundo, e todos nós o respeitamos. É natural ficarmos desapontados depois de uma partida que queríamos vencer. Jogamos com integridade e aproveitamos nossos pontos fortes”.

E explicou: “Se tentarmos competir com qualquer uma dessas seleções, corremos o risco de sofrer uma grande derrota. Precisamos ser realistas”.

E acrescentou: “Este grupo de jogadores está ciente de que está vivendo uma experiência única. Todos nós sempre sonhamos com isso ao longo de nossas carreiras e, agora que temos a oportunidade de realizar esse sonho, precisamos dar o nosso melhor uns pelos outros e pela nossa torcida”.

E continuou: “É a nossa primeira participação na Copa do Mundo... Se isso não nos motivar, o que nos motivará, então? Nada é mais importante do que isso... Muitos de nós viemos do nada, do nada mesmo, e tivemos que percorrer um longo caminho para chegar até aqui”.

E acrescentou: “Vocês conseguem imaginar o que isso realmente significa para nós? Todas aquelas horas que passamos longe de nossas famílias, todos aqueles dias em que lutamos, todos aqueles dias em que sonhamos em estar aqui, todos aqueles dias em que tentamos competir lado a lado com os melhores”.

No entanto, o zagueiro cabo-verdiano rejeita qualquer narrativa épica baseada apenas na resistência. Ele disse: “A partida contra a Espanha mostrou nossa qualidade individual, mas, acima de tudo, nosso espírito. Sabíamos que precisávamos ser uma equipe humilde diante da Espanha. Tínhamos que saber como suportar o sofrimento e ser inteligentes na busca pelo gol adversário nas poucas oportunidades que tivemos”. E completou: “Dava para ver uma equipe muito coesa em campo. Defensivamente, fizemos uma partida quase perfeita. Mantivemos nossa energia e nossa confiança até o fim”.

Ele observou: “Ao contrário do que muitos possam pensar, não somos uma equipe defensiva; gostamos de jogar um futebol ofensivo, mas na Copa do Mundo é preciso ser inteligente”.

Sobre o desempenho brilhante do goleiro Fozinha contra a Espanha, ele comentou: “Ele é uma fonte de inspiração para todos nós. É um verdadeiro exemplo para todos os jovens de Cabo Verde e um verdadeiro líder para nós”.

Mas ele não para por aí e acrescenta: “Há muito talento neste grupo, assim como há muito talento em outros jogadores de futebol de Cabo Verde que, por uma razão ou outra, não estão aqui conosco”.

Cabo Verde contra a Arábia Saudita e o Uruguai

O jogador cabo-verdiano disse: “Ao contrário do que muitos possam pensar, não somos uma equipe defensiva; temos grande qualidade na posse de bola e preferimos um jogo ofensivo, mas na Copa do Mundo precisamos ser inteligentes”.

Sobre os próximos adversários, ele comentou: “Não podemos subestimar a Arábia Saudita nem o Uruguai. São duas seleções muito fortes e serão as favoritas para nos derrotar”.

E acrescentou: “Estamos cientes de que nossa responsabilidade é maior. Os olhos do mundo inteiro estarão voltados para nós”.

E concluiu: “Sei que várias propostas já começaram a chegar aos meus agentes, mas meu foco agora está na seleção nacional... Se possível, quanto mais tarde isso acontecer, melhor, pois isso significará que chegamos a fases avançadas do torneio”.