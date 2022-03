O Corinthians teve quantos técnicos estrangeiros?

Tentando mudar uma história não muito prolífica de treinadores estrangeiros no Corinthians, Vítor Pereira fará sua estreia como comandante do Timão neste sábado (5) no clássico contra o São Paulo. O português será o 15º estrangeiro a ocupar o cargo na equipe alvinegra, apesar de poder haver uma diferença de dados dependendo dos critérios usados na conta.

Depois de 17 anos, o Corinthians volta a ter um estrangeiro no comando técnico da equipe de futebol masculino. O português Vitor Pereira, com passagens por Porto-POR, Fenerbahçe-TUR entre outras equipes, é o substituto escolhido para a vaga de Sylvinho, demitido em fevereiro, após uma derrota para o Santos. Apesar de não ser algo muito comum para o Timão ter um gringo como treinador, isso já aconteceu antes no clube, que voltou a optar por um nome de fora, como tem acontecido com muitos gigantes do futebol brasileiro.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Considerando todas as variações possíveis para considerar um treinador, o Corinthians, com Vítor Pereira, chega ao seu 15º estrageiro como comandante. No entanto, algumas formas de conta podem apontar um número menor. Em reportagem publicada pela Folha de S.Paulo, a situação está bem explicada.

Mais artigos abaixo

Segundo a publicação, para chegar em 15 nomes, considera-se o tempo em que os capitães das equipes exerciam a função de treinador, além de outros que não foram treinadores solo, mas sim dividiam o posto com outra pessoa. No primeiro caso, o espanhol Casemiro González, que chegou a ser campeão paulista pelo Timão, é um exemplo, enquanto Antonio Pereira foi um dos que dividiu o posto, à época, com o ex-jogador Neco.

Veja todos os estrangeiros que treinaram o Corinthians aos longo dos 112 anos de história do Timão: