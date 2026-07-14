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Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

O confronto entre França e Espanha marca um momento histórico para Deschamps e Yamal

França x Espanha
França
Espanha
Copa do Mundo
L. Yamal
D. Deschamps
França
Espanha
EUA

Deschamps quebra um recorde lendário... e Yamal entra para o hall da fama

Em poucos minutos terá início o tão aguardado confronto entre França e Espanha no estádio de Dallas, nas semifinais da Copa do Mundo de 2026.

A França busca a vitória e a classificação para a final pela terceira vez consecutiva, após conquistar o título na edição de 2018 e perder a final de 2022 para a Argentina nos pênaltis.

Já a Espanha espera voltar à final pela primeira vez desde que conquistou seu único título na competição, na edição de 2010 na África do Sul.

Didier Deschamps, técnico da França, entrará para a história hoje, ao se preparar para disputar sua 26ª partida na Copa do Mundo, tornando-se o técnico com mais partidas disputadas na história do torneio, superando o recorde anterior de Helmut Schön, que era de 25 partidas.

E os números excepcionais não se limitam apenas à seleção francesa; a Espanha também teve sua parcela de destaque por meio de seu jovem astro Lamine Yamal.

A participação de Yamal hoje, com 19 anos e um dia, fará dele o terceiro jogador mais jovem a disputar uma partida de semifinal da Copa do Mundo na história, atrás do lenda do futebol brasileiro Pelé (17 anos e 8 meses) e de Giuseppe Bergomi (18 anos e 6 meses).

Vale lembrar que o vencedor do confronto de hoje enfrentará na final o vencedor da outra semifinal, que será disputada amanhã, quarta-feira, entre a Argentina e a Inglaterra.

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