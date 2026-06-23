O clube definiu o preço... Estrela da Costa do Marfim atrai a atenção do Barcelona e do Paris Saint-Germain

Um dos astros africanos participantes da Copa do Mundo de 2026 chamou a atenção de vários grandes clubes europeus, que começaram a acompanhá-lo de perto com o início da janela de transferências de verão.
O site Fichages, citando o jornal turco Sabah, informou que o clube alemão Leipzig entrou na disputa para contratar o promissor astro marfinense Krist Inau Olai (20 anos), meio-campista do Trabzonspor turco, que teve um desempenho notável no início da campanha dos “Elefantes” na Copa do Mundo.
O site indicou que o Leipzig se junta à lista de grandes clubes interessados no jogador, que inclui Paris Saint-Germain, Barcelona e Chelsea.
E revelou que o Leipzig está acompanhando de perto a situação do jogador, que se destaca pelo toque de bola característico e pela capacidade de recuperar a posse no meio-campo, após sua excelente atuação contra a seleção alemã, apesar da derrota de seu país por 2 a 1. Ele venceu 10 das 14 disputas de bola e completou 5 dribles bem-sucedidos de 5 tentativas, e atingiu 90% de precisão nos passes.
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O clube Trabzonspor está em uma posição negocial forte, já que Olay tem contrato com o clube turco válido até 2030, após sua transferência no verão passado do Bastia, da França, por apenas 5,5 milhões de euros.
O jornal turco revelou que o Trabzonspor não abrirá mão do jogador por menos de 50 milhões de euros, estando, ao mesmo tempo, convencido de que o valor poderá subir caso haja uma guerra de lances entre os grandes clubes pelo Olay.
Essa possível negociação representa um salto qualitativo na trajetória do jovem jogador, que começou sua carreira nas ruas de Abidjan, descalço, antes de ingressar na famosa academia de Jean-Marc Gillo, que formou estrelas do futebol marfinense como Yaya, Kolo Touré e Gervinho.
Se o Leipzig conseguir fechar a negociação, Olay será uma das contratações mais caras da história do clube alemão, igualando o recorde estabelecido pela contratação de Chavi Simmons (50 milhões de euros).
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