O City aperta o cerco sobre Rodri e o Barcelona

O Barcelona segue avançando na negociação pela contratação de Rodri, astro do Manchester City, embora todas as partes envolvidas ainda estejam agindo com cautela, diante da ausência de um acordo definitivo até o momento.

O Barcelona já apresentou, inclusive, sua segunda proposta pelo jogador, enquanto o Manchester City pede 80 milhões de euros.

O jornal Sport divulgou declarações de Enzo Maresca, treinador do City, que disse: "No momento, tudo indica que Rodri estará em Manchester na próxima quarta-feira".

A declaração de Maresca reflete a atual situação contratual do jogador, pois, enquanto a transferência de Rodri não estiver totalmente definida, ele continua sendo um atleta do seu clube inglês e, portanto, precisa cumprir a programação previamente estabelecida.

A postura de Maresca parece lógica, já que o treinador italiano defende os interesses de sua equipe e conta com o jogador, uma vez que ele oficialmente ainda faz parte do elenco do Manchester City.

Já o que pode acontecer nas próximas horas é outra história, caso o Barcelona e o clube inglês consigam concluir os últimos detalhes das negociações, que registraram avanços ao longo do fim de semana.

No Barcelona, os últimos dias foram aproveitados justamente para dar passos adicionais rumo à chegada do jogador.

O desejo do clube catalão é acelerar ao máximo a negociação por Rodri, para que o novo reforço possa se integrar o quanto antes ao sistema do técnico Hansi Flick, que pretende contar com seus serviços de forma quase imediata.

O objetivo do treinador alemão é que Rodri já esteja no dia 12 de agosto na cidade esportiva Joan Gamper, uma data que obriga todas as partes a tentarem fechar o negócio rapidamente, caso queiram a incorporação do jogador aos treinos sem mais atrasos.

Isso não significa que o acordo já esteja definido, pois fontes a par das negociações haviam pedido calma na última sexta-feira, justamente porque ainda há algumas questões que precisam ser resolvidas antes de considerar o negócio totalmente concluído.

Por essa razão, as declarações de Maresca não devem necessariamente ser interpretadas como uma mudança de cenário ou um obstáculo ao negócio, pois apenas descrevem a realidade do momento atual.

Assim que houver o sinal verde definitivo, chegará também o momento da despedida do jogador da cidade de Manchester e de sua ida a Barcelona.