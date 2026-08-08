O choque de Flick por trás da saída de Araújo do Barcelona

Está confirmada a transferência de Ronald Araújo, estrela do Barcelona, para o Liverpool por empréstimo de uma temporada, depois que o clube inglês chegou a um acordo com o Barça para a contratação do zagueiro uruguaio.

O jornal espanhol Mundo Deportivo apurou que o clube inglês arcará com a totalidade do salário do jogador durante o empréstimo, com o Liverpool mantendo a opção de compra de Araújo ao fim da temporada.

Os dois clubes e o jogador chegaram a um acordo sobre a operação, depois de obter o aval do diretor esportivo do Barcelona, Deco.

Os agentes de Araújo viajaram na tarde de sexta-feira para Barcelona, em uma negociação rápida que foi fechada em poucas horas.

O contrato de Ronald Araújo com o Barcelona vai até 2031, mas ele não deseja se desligar definitivamente do clube catalão.

O zagueiro se despedirá dos companheiros na manhã de hoje, antes de a equipe viajar à Itália para disputar um amistoso triangular contra Udinese e Nottingham Forest, dentro dos preparativos da pré-temporada para a nova campanha.

O zagueiro uruguaio decidiu buscar mais minutos de jogo longe do estádio Camp Nou, após uma conversa chocante com Hansi Flick, em um encontro franco que já estava marcado assim que o defensor retornasse da pré-temporada.

O treinador confirmou a ele o que o diretor esportivo já havia conversado com seu agente em maio, de que a ideia para a temporada atual era manter o jogador uruguaio na mesma posição na linha defensiva, com participação limitada e um papel amplamente secundário.

Araújo não aceitou esse cenário e decidiu partir em busca de alternativas que lhe permitissem obter mais oportunidades, sendo que o Liverpool, um dos grandes clubes da Premier League, acompanhava Ronald havia anos e desta vez conseguirá contratá-lo.

O capitão do Barcelona viajará durante o fim de semana para a Inglaterra a fim de iniciar um novo capítulo em sua carreira na Premier League.