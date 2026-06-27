O choque da Copa do Mundo muda os planos do Barcelona em relação ao seu craque

A eliminação precoce da Copa do Mundo de 2026 alterou os planos que o Barcelona vinha traçando em relação a um de seus astros, já que o clube catalão contava com o torneio para elevar seu valor de mercado.

O Barcelona sofreu um grande abalo após a eliminação da seleção do Uruguai da Copa do Mundo, sem que seu zagueiro Ronald Araújo tivesse jogado um único minuto, nem tivesse tido a chance de se provar no maior palco do futebol.

A participação da “Celeste” terminou com uma derrota para a Espanha (0 a 1), levando o Uruguai a ser eliminado na fase de grupos, após uma participação decepcionante da equipe e de Araújo em particular, já que ele vinha sofrendo com dores musculares antes do início da Copa do Mundo. e, apesar do otimismo quanto à possibilidade de ele se recuperar a tempo para o jogo decisivo contra a Espanha, ele não estava pronto.

O problema de Flick

O jornal catalão Sport comentou a situação de Araújo, afirmando que “a eliminação precoce do Uruguai é uma notícia triste no que diz respeito aos planos do Barcelona, já que a diretoria esperava que a Copa do Mundo voltasse a colocar Araújo em destaque após uma temporada complicada, para que seu valor dentro da equipe e no mercado fosse reavaliado, especialmente diante da forte concorrência na zaga do Barcelona, onde o técnico Hans Flick consolidou uma nova hierarquia na zaga, com Pau Koparski como opção titular, Gerard Martin, que conquistou a confiança do técnico, além do excelente desempenho de Eric Garcia como jogador versátil e do retorno de Andreas Christensen, considerado pelo técnico alemão como um dos jogadores de confiança”.

E concluiu: “Com essa concorrência, o papel de Araújo diminuiu no final da última temporada, tornando sua participação limitada, e seu papel pode diminuir ainda mais na próxima temporada, o que coloca Flick diante da difícil tarefa de encontrar espaço para o capitão uruguaio em seus planos, enquanto Araújo espera que o desafio da pré-temporada na Escócia seja um ponto de virada em sua carreira, depois de ter perdido a chance de disputar a Copa do Mundo”.

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