O Chelsea caminha para recompensar seu atacante João Pedro com um novo contrato, isso depois que o jogador de 24 anos se juntou às fileiras dos Blues, vindo do Brighton no último verão europeu, em uma transferência cujo valor ultrapassou 50 milhões de libras esterlinas, tendo assinado um contrato válido por sete anos, até 2032.

Segundo o jornal britânico The Athletic, fontes bem informadas esclareceram que o internacional brasileiro está prestes a receber uma recompensa que consiste na melhoria das condições de seu contrato atual.

O The Athletic informou no mês de junho que João Pedro despontou como um jogador admirado pelo Barcelona, ao passo que o Chelsea percebeu o interesse de outros clubes, o que o levou a classificar o jogador na lista de atletas que considera fora do mercado neste verão.

João Pedro não é o único jogador nas fileiras do Chelsea que deve receber um novo acordo nas próximas semanas.

João Pedro marcou 23 gols e deu nove assistências em 53 partidas que disputou ao longo de sua primeira temporada com o Chelsea, firmando-se como a primeira opção no ataque da equipe, e ainda foi escolhido como o melhor jogador da temporada no Chelsea pelo The Athletic.

O jogador descreveu sua última temporada como uma das melhores de sua carreira no futebol durante uma entrevista concedida ao clube no mês de abril, quando disse: "Estou muito feliz. Acho que foi uma das melhores temporadas da minha vida. Acho que as expectativas em relação a mim eram altas, por isso tento sempre manter minha mentalidade voltada para frente para ajudar meus companheiros de equipe".

O atacante também participou de 8 partidas com a seleção brasileira, mas foi cortado da lista do técnico Carlo Ancelotti para a disputa da Copa do Mundo de 2026.

João Pedro marcou três gols em nove minutos durante a vitória do Chelsea em seu amistoso de preparação, por seis gols a quatro, sobre a equipe do Western Sydney Wanderers, em 28 de julho.