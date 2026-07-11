O Chelsea coloca seu craque à venda... e define o preço

A relação do argentino Alejandro Garnacho com o Chelsea está chegando ao fim, depois que a diretoria do clube tomou uma decisão sobre o jogador e abriu as portas para sua saída durante a atual janela de transferências de verão, diante do fato de ele não ter conseguido atingir o nível esperado desde que se juntou aos “Blues”.

Fabrizio Romano, especialista em transferências de jogadores e treinadores na Europa, revelou que o Chelsea fixou o valor de venda de Garnacho em cerca de 50 milhões de euros e está disposto a aceitar sua saída nas próximas semanas.

Romano explicou, por meio de sua conta na plataforma “X”, que a posição do Chelsea é clara: o clube só aceitará a conclusão da negociação por meio de uma transferência definitiva, sem considerar nenhuma proposta de empréstimo.

Ele acrescentou que Garnacho não está treinando atualmente sob o comando do técnico Xabi Alonso, indicando que o clube está trabalhando em estreita colaboração com os representantes do jogador para encontrar uma solução adequada durante a janela de transferências, em um cenário semelhante ao que ocorreu com André Santos.

O Chelsea havia contratado Garnacho há oito meses por 47 milhões de euros, na esperança de que fosse um investimento de longo prazo; no entanto, o jogador não conseguiu se firmar no time nem garantir uma vaga como titular na escalação.

O jogador da seleção argentina disputou 39 partidas com a camisa do Chelsea em diversas competições durante a última temporada, marcando apenas 8 gols, dos quais 6 foram nas competições da FA Cup e da League Cup — um número que não atendeu às expectativas da diretoria do clube, que agora está disposta a encerrar essa experiência neste verão.