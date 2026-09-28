O futuro do jovem talento norte-americano Cavan Sullivan tornou-se cercado de incertezas, diante das dúvidas que envolvem o Manchester City, que chegou a um acordo preliminar com o meio-campista do Philadelphia Union para integrar seu elenco em 2028, em meio ao interesse de Real Madrid, Barcelona e de vários grandes clubes europeus em contar com seus serviços.

O jornal espanhol "Sport" informou que o acordo preliminar entre Sullivan e o City Football Group não foi definido em caráter final, diante dos desdobramentos do caso jurídico que o clube inglês enfrenta, no contexto das 115 acusações que lhe foram imputadas, e das eventuais punições delas decorrentes, o que reabriu as portas para especulações sobre o futuro do jogador.

O Manchester City havia se movimentado cedo para fechar a contratação do talento norte-americano, saindo na frente de grandes clubes, entre eles Real Madrid, Barcelona e Paris Saint-Germain, que acompanharam de perto a evolução do jogador, antes de chegar a um acordo preliminar com ele prevendo sua integração à equipe em 2028, após o término de seu contrato com o Philadelphia Union e ao atingir a idade legal para se transferir à Europa.

Dan Segal, empresário do jogador, falou sobre o futuro de seu cliente, elogiando o prestígio do Manchester City, mas não descartou mudanças no acordo, ao dizer: "O Manchester City é um dos maiores clubes do mundo, e o que construíram não pode ser apagado da história. É verdade que existe um acordo prévio com eles a respeito de Sullivan, mas nunca se sabe o que pode acontecer, e esperamos que as coisas se resolvam da melhor maneira possível".

Sullivan, que se aproxima dos 17 anos, desperta interesse crescente graças à sua notável evolução com o Philadelphia Union, depois de apresentar atuações destacadas que o tornaram um dos talentos em ascensão mais em evidência no futebol norte-americano, além de ter chamado a atenção do treinador da seleção dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino, que o acompanhou como preparação para lhe dar uma oportunidade na seleção principal, antes de fazer sua estreia internacional diante do Peru, no último sábado, participando por 62 minutos.

O jovem meio-campista apresentou números expressivos ao longo da atual temporada, marcando 7 gols e dando 5 assistências, entre eles 6 gols e 4 passes decisivos durante os meses de agosto e setembro, além de ter sido escolhido para a seleção da semana nas três últimas rodadas, em indícios que refletem a rapidez de sua evolução apesar da pouca idade.

Diante da indefinição de seu futuro em caráter final, Sullivan segue sendo alvo do interesse de Real Madrid e Barcelona, que monitoram sua evolução, enquanto o Manchester City aguarda o esclarecimento do quadro sobre seu caso jurídico, num momento em que os resultados dele podem afetar seus planos futuros, entre eles o acordo preliminar com o talento norte-americano.