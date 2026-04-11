Tudo indica que o VfL Wolfsburg não disputará a próxima temporada na primeira divisão alemã. O campeão da Bundesliga de 2009 perdeu no sábado para o Eintracht Frankfurt (1 a 2) e ocupa atualmente uma posição de rebaixamento direto.
O Wolfsburg não conseguiu vencer nenhuma das onze partidas anteriores e, portanto, não entrou com muita confiança no confronto contra o Frankfurt.
O Wolfsburg, com Christian Eriksen atuando no meio-campo, sofreu o primeiro gol de Oscar Højlund no meio do primeiro tempo. O irmão do atacante do Napoli, Rasmus, finalizou com beleza um cruzamento vindo da direita.
Mais de dez minutos depois, o goleiro do Wolfsburg, Kamil Grabara, defendeu um chute de Jonathan Burkardt. O polonês, porém, não conseguiu fazer muito além de desviar a bola e viu o rebote ser aproveitado por Arnaud Kalimuendo.
O gol de honra do Wolfsburg, marcado por Dzenan Pejcinovic, saiu nos acréscimos e, portanto, muito tarde: 1 a 2. O Wolfsburg está em uma situação extremamente complicada a cinco rodadas do fim.
Os Lobos estão em décimo sétimo lugar, quatro pontos atrás do St. Pauli. O time de Hamburgo ocupa a décima sexta posição, o que significaria disputar os play-offs no final da temporada.
O St. Pauli, que está dois pontos atrás do décimo quinto colocado, o FC Köln, ainda tem uma partida a menos. Com um jogo em casa contra o Bayern de Munique pela frente, não parece provável que o St. Pauli consiga somar pontos nessa partida.
O Wolfsburg ainda enfrenta o Union Berlin (fora), o Borussia Mönchengladbach (em casa), o SC Freiburg (fora) e o Bayern (em casa), antes de visitar o rival St. Pauli na última rodada.
A realidade atual contrasta fortemente com a temporada 2008/09, quando a dupla de atacantes Grafite e Edin Dzeko foi fundamental para a conquista do que, até o momento, é o único título da Bundesliga do Wolfsburg. O rebaixamento da Bundesliga nunca havia ocorrido antes.