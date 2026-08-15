O Borussia Dortmund pressiona com força para fechar contratação junto ao Barcelona

O Borussia Dortmund segue firme em suas movimentações para contratar um jogador do Barcelona, durante a atual janela de transferências de verão.

De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, o Dortmund busca a contratação de Hector Fort diante da proximidade da saída do jogador do clube catalão, após ficar de fora dos planos do técnico Hansi Flick.

Hector Fort, de 20 anos, treina separado do grupo há vários dias, à espera da definição de sua saída do Barcelona.

Fort procura um destino que lhe permita ter um papel de titular de forma contínua durante a nova temporada.

O Barcelona avalia o jogador entre 15 e 20 milhões de euros, mas o clube catalão não quer perder o controle sobre ele, e pode reduzir o valor da negociação caso mantenha uma porcentagem de seus direitos ou inclua uma cláusula de recompra.

A primeira preferência de Hector Fort era transferir-se para a Premier League, competição na qual o jogador da academia do Barcelona poderia mostrar suas qualidades, mas o Borussia Dortmund entrou com força na disputa pela contratação do atleta.

O jornalista Matteo Moretto revelou esse interesse, e o Mundo Deportivo confirma que o Dortmund é atualmente o mais próximo de concretizar a contratação de Hector Fort.

Após o empréstimo de Yan Couto ao Como, o Borussia Dortmund conta apenas com Julian Ryerson na posição de lateral-direito, e Hector Fort pode lhe oferecer uma forte concorrência em alto nível.

O clube alemão também adota a filosofia de conceder minutos de jogo aos jogadores jovens, o que pode tornar o Dortmund um destino interessante para o bom desenvolvimento do jogador.

Hector Fort quer provar seu grande potencial neste ano, após o período de empréstimo ao Elche, durante o qual sofreu uma luxação no ombro esquerdo que o privou de disputar grande parte da temporada.

O Dortmund pressiona para conseguir seus serviços, e lhe dará a oportunidade de jogar em uma competição forte como a Bundesliga, além do incentivo de participar da Liga dos Campeões da Europa.