O Bayern de Munique decidiu não escalar seu astro alemão Jamal Musiala na partida de estreia da equipe no Campeonato Alemão, após considerar que o confronto contra o Stuttgart, marcado para sexta-feira, chega cedo demais para o jogador, que sofreu dois episódios de desmaio no período recente.

De acordo com o que revelou o jornal espanhol "AS", citando o jornal alemão «Bild», Musiala ficará de fora do início da caminhada do Bayern de Munique na Bundesliga, depois de também ter desfalcado a partida da Supercopa da Alemanha na semana passada, em meio a um plano de reabilitação e acompanhamento especial após os dois incidentes que sofreu recentemente.

Musiala havia caído no gramado no dia 15 de agosto durante o amistoso contra o Leipzig, antes de sofrer um episódio semelhante apenas três dias depois, diante do Heidenheim.

Os dois episódios de queda sofridos pelo jogador estão relacionados a um distúrbio neurológico que provoca o que é conhecido como «crises de ausência», que são períodos temporários durante os quais a pessoa perde a consciência ou a capacidade de reagir. O próprio Musiala havia falado sobre esses episódios após os dois incidentes.

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Após esses desdobramentos, a comissão médica fez ajustes na dosagem do medicamento que Musiala toma, com o objetivo de recuperar o controle alcançado ao longo da temporada passada, enquanto o jogador segue treinando de forma individual desde a última quinta-feira.

Segundo os médicos responsáveis pelo caso de Musiala, o jogador é capaz de continuar praticando futebol, já que não sofre de nenhum problema físico que o impeça de jogar. Mas o objetivo neste momento é dar à nova dosagem do medicamento tempo suficiente para mostrar seu efeito, um processo que costuma levar entre 10 e 14 dias.

O Bayern de Munique planeja permitir que Musiala retorne gradualmente aos treinos coletivos ao longo desta semana, sendo sua participação na segunda rodada do Campeonato Alemão contra o Schalke, fora de casa, a data mais próxima para seu retorno às partidas, caso as coisas transcorram conforme o plano definido pelas comissões médica e técnica.