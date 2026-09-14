No momento em que Rayan Cherki começa a se impor com força dentro do Manchester City, após roubar os holofotes com suas atuações marcantes desde o início da temporada, as especulações passaram a cercar o futuro do jogador francês, sobretudo diante do interesse crescente dos grandes clubes da Europa.

O atleta de 23 anos conseguiu deixar sua marca rapidamente com a equipe de Enzo Maresca e demonstrou grandes qualidades técnicas que o tornaram um dos elementos que atraem os olhares na formação do Manchester City, depois de se transferir para o clube inglês vindo do Lyon, da França.

Desde sua chegada ao Etihad Stadium, Cherki demonstrou sua capacidade de fazer a diferença graças à sua habilidade no trato com a bola e à sua visão diferenciada no terço ofensivo, além de sua capacidade de atuar em mais de uma posição.

Esse brilho recolocou o jogador francês no radar dos grandes clubes e abriu as portas para questionamentos sobre a possibilidade de chegarem propostas milionárias para contar com seus serviços, especialmente se ele continuar apresentando o mesmo nível com o Manchester City.

Em meio a essas especulações, surgiram nos últimos tempos relatos que falam sobre a possibilidade de o Bayern de Munique entrar na disputa por Cherki, na tentativa de garantir os serviços de um dos mais destacados talentos franceses dos últimos anos.

Mas o jornal espanhol "As" revelou que o cenário dentro do clube bávaro parece diferente, afirmando que Cherki não estava na lista de alvos do Bayern de Munique, apesar dos rumores que ligaram o jogador a uma transferência ao gigante alemão.

O jornal apontou que o Bayern não planeja fechar uma grande contratação durante a próxima janela de transferências de inverno, sendo improvável que o clube entre em uma negociação custosa em janeiro, a menos que um de seus jogadores sofra uma lesão grave que exija mudar seus planos.

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