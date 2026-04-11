O Bayern de Munique lança uma advertência severa ao Real Madrid

O Bayern de Munique goleou o St. Pauli por 5 a 0, no confronto que reuniu as duas equipes no estádio Millerntor, válida pela 29ª rodada da Bundesliga.
A equipe da Baviera impôs seu domínio desde os primeiros minutos, e Jamal Musiala abriu o placar logo aos 9 minutos, após um passe brilhante de Konrad Laimer, colocando os visitantes na frente rapidamente.
O Bayern continuou pressionando, com clara posse de bola e controle total do ritmo da partida, antes de Leon Goretzka marcar o segundo gol aos 54 minutos, aproveitando um rebote dentro da área.
Em seguida, Michael Olise ampliou a vantagem com um terceiro gol espetacular, com um chute forte de fora da área aos 55 minutos.
No segundo tempo, o ritmo do Bayern não diminuiu, com Nicolas Jackson marcando o quarto gol aos 66 minutos, antes de Rafael Guerreiro fechar a goleada aos 89, após um rebote dentro da área.
Nos momentos finais, Goretzka marcou o sexto gol, mas o VAR anulou a jogada por impedimento, encerrando a partida com uma goleada do gigante bávaro por 5 a 0.
Com essa vitória, o Bayern de Munique reforça a liderança na tabela da Bundesliga com 76 pontos, confirmando sua grande superioridade e dando mais um passo rumo à conquista do título.
O clube bávaro se prepara para receber o gigante espanhol Real Madrid na partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões, na próxima quarta-feira, sabendo que a partida de ida terminou com a vitória do Bayern por 2 a 1, no estádio Santiago Bernabéu.
