O Bayern tinha muito a comemorar no vestiário. Com um 7 a 0 desses, afinal, os motivos se acumulam. "O treinador nos fez fazer alguns discursos no vestiário", contou Harry Kane, quando, alguns minutos depois da meia-noite, como último profissional do recordista alemão a deixar o vestiário na sexta-feira após a goleada sobre o Union Berlin, saiu com um coração de gengibre com um 100 glaceado na frente na mão em homenagem ao seu próximo recorde fabuloso. "Michael marcou seu primeiro hat-trick por nós, Isi (Saibari, nota da redação) fez seu primeiro gol pelo FC Bayern, eu fiz meu 100º gol, Serge Gnabry voltou depois da lesão", enumerou Kane, de bom humor, e contou, ao ser perguntado, rindo, que o discurso de Olise foi o mais curto.

Até aí, nenhuma surpresa.

Não se sabe como Luis Diaz se sentiu enquanto os outros astros ofensivos falavam diante de todos sobre seus sucessos. Diaz deixou a Allianz Arena sem mais comentários. O contraste, em todo caso, não poderia ser maior. De um lado, tantos bons motivos para comemorar e celebrar; do outro, Luis Diaz, o atacante que atualmente parece atrair o azar. A figura triste em meio a tantos sortudos.

Quando Luis Diaz marcou seu último gol pelo Bayern de Munique?

Pelo menos: ele não parecia abatido após mais uma noite ruim com a camisa do time de Munique, a quinta seguida. Desde seu gol para fazer 5 a 1 na estreia da Bundesliga contra o VfB Stuttgart, o jogador de 29 anos não conseguiu mais nada de relevante nas partidas seguintes. E pior: contra Schalke, Osnabrück na Copa e Bodö/Glimt na Champions League, ele ainda desperdiçou chances em parte muito claras. Na semana passada, depois de entrar em campo em Elversberg, ele provocou a irritação de seu colega Josip Stanisic, quando, perfeitamente acionado por Michael Olise na área, não chutou simplesmente ao gol, mas pareceu ter vários truques espetaculares na cabeça, antes de conseguir apenas um toquinho de calcanhar.

E agora? Teve sua jogada mais chamativa quando concluiu com gol aquele que até então havia sido o ataque mais bonito do Bayern, mas o lance foi anulado por impedimento.

Com mais uma partida sem gol e sem assistência, Diaz quebrou a promessa que havia feito antes em entrevista à Sky/RTL. "Acho que esse gol vai sair no próximo jogo. Também é preciso manter a calma, mentalmente, para que isso não pese. É preciso trabalhar nisso, melhorar. Eu sei que é só a finalização. Falta apenas a conclusão — e aí fica tudo bem."

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Quão bem os companheiros de Luis Diaz no FCB aproveitam suas chances?

A próxima chance de as coisas darem certo para Diaz agora só virá em 10 de outubro. Até a partida contra o FC Augsburg, haverá jogos de seleções. E, para Luis Diaz, folga especial. O técnico da seleção colombiana, Nestor Lorenzo, optou, em conversa com seu atacante, por não convocá-lo. Diaz deve descansar depois de uma temporada passada extremamente desgastante, com 51 jogos pelo Bayern, nos quais registrou extraordinários 26 gols e 23 assistências, além de outros 16 jogos pela seleção colombiana (7 gols, 3 assistências).

Já durante a Copa do Mundo, na qual Diaz havia chegado às oitavas de final com a Colômbia, ele vinha sofrendo com seu aproveitamento das chances, e nas primeiras semanas após seu retorno a Munique esse problema se intensificou — até que, contra o Union, ele já nem chegou a ter muitas oportunidades.

Ainda assim: só na Bundesliga, segundo dados da Sofascore, ele já desperdiçou seis grandes chances; além disso, nas quatro primeiras rodadas da Bundesliga, alcançou um valor de gols esperados de 3,1. Em comparação: Harry Kane transformou até agora um xG de 2,17 em três gols, enquanto o absolutamente brilhante Michael Olise fez quatro gols com um xG de 2,65. Somando todas as competições, Olise já tem oito gols e três assistências. Também Ismael Saibari, que entrou no lugar de Diaz aos 63 minutos contra o Union, soma em seus quatro primeiros jogos de Bundesliga, em apenas 178 minutos em campo, um gol e três assistências.

Luis Diaz talvez até tenha previsto sua má fase?

"Muitos ficariam felizes se tivessem uma queda como a dele", contemporizou o diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, na sexta-feira, e explicou: "Na América do Sul, os jogos de seleções agora não são obrigatórios, e isso simplesmente faz bem ao jogador neste momento. Ele simplesmente teve muitos jogos. Nesse sentido, é bom." Diaz vai "primeiro tirar um pouco de férias e depois voltar. Ele terá seu programa. Não é preciso se preocupar com o fato de ele não voltar em forma", disse Eberl.

Curiosamente, Luis Diaz parece ter ao menos considerado a possibilidade de uma queda de rendimento no início desta temporada. Em entrevista à Sky/RTL, ele chegou até a revelar que teria desejado um back-up para sua posição. "Claro que eu sempre quero jogar. Mas se houver alguém que possa ajudar na minha posição: seja bem-vindo. Isso ajuda muito quando as coisas não vão bem. Aí o companheiro está lá para te ajudar — e assim vocês se revezam. Isso é muito importante. Eu teria gostado. Mas tudo bem, não aconteceu. Ainda assim, somos bons."

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Luis Diaz já recebeu folga especial no FCB

De fato, o Bayern havia planejado — e comunicado — entrar na temporada com esse tipo de back-up para Diaz. Mas, pouco antes do fim da janela de transferências, Arijon Ibrahimovic foi emprestado ao FC Augsburg, para certa surpresa também do jogador de 20 anos. "De onde o Isi marcou o gol dele hoje?", respondeu Eberl na sexta-feira à pergunta se o Bayern talvez pensaria novamente no inverno em um back-up para Diaz, afinal sua posição pela esquerda é a única que, nominalmente, não tem um substituto direto.

A pergunta de Eberl era retórica, porque, claro, Saibari havia marcado de dentro da área pelo lado esquerdo. Mas o marroquino evidentemente não é um ponta, falta-lhe velocidade para isso. No entanto, ele é tão inteligente no jogo, tem uma visão tão boa e conta com uma técnica tão refinada que, no ataque, de fato poderia teoricamente atuar em qualquer posição. Serge Gnabry também pode substituir Diaz em sua posição. A princípio, porém, Diaz tende a não precisar se preocupar com seu lugar no time — Vincent Kompany deve seguir fazendo rotação nos próximos jogos para dar tempos de jogo parecidos ao maior número possível de estrelas; além disso, depois da pausa para jogos de seleções, virão várias semanas inglesas seguidas.

Aliás, não é a primeira vez que Luis Diaz recebe férias no meio da temporada. Em dezembro de 2025, ele estava suspenso na Champions League por causa de um cartão vermelho e, além disso, havia recebido o quinto cartão amarelo na Bundesliga; o técnico Vincent Kompany o mandou "para longe por alguns dias. Acho que agora é simplesmente sensato que ele fique alguns dias fora e depois volte cem por cento mental e fisicamente", havia explicado o treinador na época.

Na ocasião, Diaz realmente voltou cheio de energia e fez um segundo turno muito bom. A história vai se repetir, só que em um momento bem mais cedo da temporada?