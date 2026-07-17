O Barcelona surpreende a todos com sua reação ao comunicado provocativo do Atlético

O diretor executivo do Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, desencadeou uma grave crise com o Barcelona, após atacar o presidente do clube catalão, Juan Laporta, com palavras duras, acusando-o de encenar um “espetáculo midiático” em suas repetidas tentativas de contratar o astro argentino do Atlético, Julián Álvarez, afirmando que o jogador “não vestirá a camisa do Barcelona na próxima temporada, custe o que custar”.

O jornal espanhol “Mundo Deportivo” revelou que a declaração inflamada foi divulgada enquanto a delegação do Barcelona se encontrava em Nova York para assistir à final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina, em um momento que os observadores consideraram “provocativo e intencional” para constranger o clube catalão perante a mídia mundial.

Em declarações contundentes, Gil Marín afirmou: “Ouvi algumas declarações do presidente Laporta de que sua oferta não está aberta; nossa resposta é que nossa recusa está, de fato, aberta; não queremos vendê-lo. Não aceitaremos a oferta de 100 milhões de euros, nem aceitaremos uma oferta de 150 milhões de euros ou 200 milhões de euros”.

O executivo do Atlético não se limitou a isso, mas intensificou seu tom de forma sem precedentes, dizendo: “Conheço muito bem o círculo próximo ao clube rival e sei que eles agem diante da mídia e da torcida como parte de sua própria encenação”, em uma clara referência ao estilo de gestão do Barcelona ao lidar com negociações.

Gilles Marin revelou que pediu pessoalmente a Laporta que parasse com esse comportamento, mas sem sucesso, dizendo: “Tenho uma boa relação pessoal com o presidente deles e pedi a ele abertamente que recuasse, deixando claro que Julián não está à venda; mesmo assim, eles insistem nessa postura porque isso alimenta o jogo midiático e nas redes sociais”.

E acrescentou, em termos contundentes: “Eles sabem perfeitamente que Julián Álvarez não jogará pelo Barcelona na próxima temporada; o que é vergonhoso é que continuem com esse discurso diante de sua torcida e, pior ainda, diante do próprio jogador”.

O agente de Álvarez, Fernando Hidalgo, também não escapou das críticas do diretor executivo do Atlético, que o acusou de dar “maus conselhos” ao jogador desde o fim da temporada, apesar de ele ter afirmado sua confiança de que “o desempenho e o comportamento do jogador continuarão sendo exemplares”.

Por outro lado, fontes do Barcelona revelaram ao jornal “Mundo Deportivo” que a diretoria catalã decidiu não se deixar levar pelas provocações e não entrará em uma disputa verbal com Gil Marín, preferindo “manter o silêncio e aguardar o que acontecerá após o término da Copa do Mundo no próximo domingo”.

Álvarez, de 27 anos, disputará a final da Copa do Mundo com a seleção argentina contra a Espanha, que conta com oito jogadores do Barcelona, em um confronto que pode definir seu futuro no futebol em meio a esse conflito acirrado entre os dois gigantes do futebol espanhol.