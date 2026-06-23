“O Barcelona sorri!”... Reação emocionante às declarações de Álvarez

O atacante argentino Julián Álvarez causou grande comoção após a partida da seleção de seu país contra a Áustria, ao declarar abertamente seu desejo de deixar o Atlético de Madrid — declarações que provocaram enorme indignação entre dos “Roji-Blancos”, que estão pensando em tomar medidas legais contra o Barcelona, pois acreditam que o clube está por trás dessas declarações.

Álvarez afirmou claramente: “O melhor para todos é que eu saia; quero realizar meu sonho. Não posso me esconder nem fingir que não quero ser claro; estou tentando ser sincero. Conversei com pessoas do Atlético e acredito que o melhor para todas as partes envolvidas é a minha saída”, em declarações consideradas o passo que o Barcelona esperava — o que causou alegria ao clube — para iniciar as negociações em condições favoráveis.

Indignação em Madri... e silêncio em Barcelona

As declarações do astro argentino provocaram grande indignação no Atlético de Madrid, que acredita que o Barcelona não está respeitando as regras do jogo limpo e estuda tomar medidas legais contra o “Blaugrana”, enquanto o Barcelona manteve silêncio total e não se pronunciou sobre as declarações do jogador.

A negociação se complicou bastante após a recusa categórica do Atlético de Madrid em vender seu craque e a apresentação de uma oferta de 150 milhões de euros pelo Real Madrid, o que elevou significativamente o valor de mercado do jogador e colocou o Barcelona em uma situação difícil.

Um passo decisivo

O Barcelona sabia desde o início que a negociação só seria concretizada se Álvarez tomasse a iniciativa de anunciar seu desejo de sair, o que de fato aconteceu, dando à diretoria esportiva catalã um forte trunfo nas negociações que se aproximam.

O Barcelona mantém agora sua posição e aguarda os próximos passos; não fará comentários sobre as declarações de Álvarez no momento e acompanhará de perto a reação do Atlético de Madrid, antes de lançar seu ataque final após o término da Copa do Mundo.

Oferta de 100 milhões... e teto de 120

O Barcelona havia apresentado uma oferta no valor de 100 milhões de euros, e espera-se que melhore a oferta para um máximo de 120 milhões de euros, mas não pagará, de forma alguma, os 150 milhões de euros oferecidos pelo Real Madrid e exigidos pelo Atlético de Madrid, em um jogo de xadrez complexo que pode se estender por semanas antes de ser decidido.