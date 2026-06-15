Três representantes da Global Assis, agência do jogador Yan Vergili, de 19 anos, se reuniram com Deco, diretor de futebol do Barcelona, na tarde desta segunda-feira na Cidade Esportiva, para discutir o retorno do ponta-direita de Maiorca ao clube catalão após o rebaixamento do Maiorca para a segunda divisão.

O jornal catalão “Mundo Deportivo”, citando fontes próximas ao clube catalão, informou que a reunião contou com a presença de Álvaro Aiquan, Isaac García e o ex-jogador de futebol Nacho Monreal, e durante o qual foram discutidos os detalhes do retorno de Vergili, que atraiu o interesse de vários clubes, mas se concentrou totalmente, na reta final da temporada, em tentar salvar o Maiorca do rebaixamento em sua primeira experiência na primeira divisão, que contribuiu para o seu amadurecimento.

O ponta de Villasar de Mar disputou 31 partidas da liga com o Maiorca nesta temporada, marcando dois gols e dando seis assistências, mas foi titular em apenas 11 partidas e entrou como reserva nas demais, totalizando 1.796 minutos, tendo perdido seu lugar na equipe titular com a chegada de Demichelis, que optou por um esquema 4-4-2 sem alas de verdade, enquanto disputou três partidas da Copa do Rei, todas como reserva, totalizando 28 minutos.

O Barcelona havia chegado a um acordo com o Maiorca sobre a transferência de Verjeli em 28 de agosto de 2025, com o clube catalão mantendo 40% de qualquer venda futura do ponta, além do direito de preferência na compra, Enquanto isso, o jogador assinou um contrato até 2030 com uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros, com a condição de redução para 12 milhões de euros caso o Maiorca fosse rebaixado para a segunda divisão, o que de fato aconteceu, abrindo caminho para seu retorno ao clube catalão por um preço reduzido.