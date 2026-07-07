O Barcelona está prestes a fechar contrato com Cancelo

O Barcelona está muito perto de fechar a contratação do lateral português João Cancelo, do Al-Hilal saudita, nos próximos dias.

Fontes internas do clube catalão confirmaram ao jornal espanhol “Sport” que as negociações chegaram a um estágio bastante avançado, indicando que a eliminação da seleção portuguesa da Copa do Mundo contribuirá para acelerar a conclusão definitiva da negociação.

O zagueiro português assinará um contrato válido para as duas próximas temporadas, em uma transação cujo valor não ultrapassará 10 milhões de euros, incluindo valores fixos e variáveis.

Resta apenas acertar alguns detalhes fiscais relativos ao contrato do jogador, que não pagava impostos durante sua passagem pela Arábia Saudita, mas agora estará sujeito a eles durante sua permanência no Barcelona, uma vez que residirá no país por mais de seis meses.

Cancelo representa a primeira opção e a maior prioridade da diretoria do Barcelona para reforçar a lateral, após o excelente desempenho que apresentou no final da última temporada com a camisa do Blaugrana.

O astro português havia se juntado ao time como solução de emergência na janela de transferências de inverno passada, em janeiro, após a lesão de Andreas Christensen, e rapidamente conseguiu garantir sua vaga como titular na lateral esquerda, superando Alejandro Balde.

O desempenho do jogador impressionou o técnico alemão Hans Flick, que passou a considerá-lo um pilar fundamental em seu projeto esportivo graças à sua flexibilidade tática, sua vocação ofensiva e sua vasta experiência internacional.

A posição de João Cancelo desempenhou um papel decisivo no andamento das negociações, depois que ele comunicou à diretoria do Al-Hilal, da Arábia Saudita, que não desejava retornar à Arábia Saudita novamente.

O jogador se sentiu decepcionado por não ter sido incluído na lista do time para o campeonato nacional, o que o colocou em uma situação extremamente complicada durante o ano da Copa do Mundo.

Além disso, a relação de Cancelo com o técnico Simone Inzaghi não está das melhores, o que levou todas as partes a concordarem que a transferência definitiva é a solução ideal para todos.

Apesar das tentativas do Al-Hilal de obter o maior valor financeiro possível, sua posição nas negociações ficou enfraquecida devido ao desejo absoluto do jogador de se transferir para o Barcelona.

Nesse contexto, o clube saudita demonstra interesse em contratar o jovem meio-campista Marc Casado; no entanto, as duas negociações são totalmente distintas e estão sendo conduzidas de forma independente, cabendo ao jovem jogador do Barcelona a decisão final de se transferir para a Arábia Saudita ou escolher outro destino.

As previsões indicam que Cancelo aproveitará seu período de férias atual para cumprir o ano restante de seu contrato na Arábia Saudita, onde pretende abrir mão de quantias vultosas e aceitar um salário compatível com o teto salarial do Barcelona durante os próximos dois anos de seu contrato.