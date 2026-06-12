O Barcelona corta o caminho aos que cobiçam seu craque... e revela seu plano alternativo

O jornal espanhol “Mundo Deportivo” confirmou que o Barcelona não pretende se desfazer do lateral-esquerdo Alejandro Balde, apesar dos rumores crescentes em torno de seu futuro e do interesse de vários clubes europeus em contratá-lo, principalmente os da Premier League.

Embora o jogador não tenha tido o tempo de jogo que esperava na última temporada, devido à preferência do técnico alemão Hansi Flick por João Cancelo como titular na lateral esquerda em muitas ocasiões, Balde continua a contar com a confiança da diretoria e da comissão técnica, sendo considerado parte do projeto esportivo do clube para a próxima temporada.

O jornal esclareceu que a posição do Barcelona só mudaria caso o próprio jogador manifestasse o desejo de sair ou solicitasse permissão para deixar o clube. Somente então o clube analisaria as possíveis ofertas e começaria a buscar um substituto adequado para compensá-lo.

O contrato de Balde com o Barcelona se estende até o verão de 2028, o que dá ao clube catalão uma margem confortável para lidar com o seu futuro. O jornal também observou que a diretoria do Barcelona ficou surpresa com a intensidade dos rumores sobre a possibilidade de sua venda, especialmente porque nunca o colocou à venda no mercado de transferências.

Quanto à renovação do contrato, o clube não vê urgência em iniciar as negociações no momento, mas planeja chegar a um novo acordo antes do fim da próxima temporada para garantir sua permanência a longo prazo.

Ao mesmo tempo, vários clubes continuam acompanhando de perto a situação do jogador. O Manchester United e o Manchester City destacam-se entre os mais interessados em contratá-lo, já que reportagens da mídia britânica apontaram a possibilidade de apresentarem ofertas financeiras substanciais que poderiam levar o Barcelona a reconsiderar sua posição, desde que o jogador esteja aberto à ideia de partir.

O Inter de Milão também acompanha os desdobramentos relacionados ao futuro de Baldi, aguardando qualquer oportunidade para entrar na disputa por sua contratação, enquanto o Aston Villa está entre os clubes interessados em reforçar a lateral esquerda, especialmente após sua classificação para a Liga dos Campeões.

De acordo com o “Mundo Deportivo”, o Barcelona tem um plano alternativo caso Baldi saia, colocando o espanhol Marc Cucurella entre as principais opções para reforçar a lateral esquerda.

O jornal indicou que Cucurella vê com bons olhos a ideia de voltar ao Barcelona e dá prioridade a essa opção caso decida deixar o Chelsea. Além disso, o jogador comunicou ao seu clube inglês o desejo de viver uma nova experiência, especialmente após a ausência da equipe das competições europeias na próxima temporada.

O valor estimado da transação oscila entre 40 e 50 milhões de euros, em um momento em que as negociações relativas à transferência de João Cancelo para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, ainda enfrentam algumas complicações, sem que um acordo definitivo tenha sido alcançado até o momento.