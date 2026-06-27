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Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

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O Barcelona comemora a participação de Hamza Abdel Karim na classificação do Egito diante do Irã

H. Abdelkarim
Barcelona
República Islâmica do Irã
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Os Faraós na Copa do Mundo

A participação do jovem atacante egípcio Hamza Abdel Karim pela seleção de seu país na Copa do Mundo de 2026 despertou grande interesse no Barcelona, que acompanha de perto a evolução do talento do jogador de 18 anos.

Hamza Abdel Karim entrou como reserva nas três partidas do Egito na fase de grupos, sendo a última delas contra o Irã na madrugada de sábado, na terceira rodada, que terminou empatada em 1 a 1.

A conta oficial do Barcelona na rede “X” publicou uma foto de Hamza Abdel Karim ao lado de Hossam Hassan, técnico dos Faraós, com a legenda: “O Egito se classificou para a próxima fase após o empate (1 a 1) contra o Irã. Hamza Abdel Karim entrou em campo no segundo tempo”.

O jovem jogador egípcio se juntou ao clube catalão durante a última janela de transferências de inverno, por empréstimo, para reforçar a equipe juvenil, e desde sua chegada conseguiu chamar a atenção com as minutos que disputou com a camisa do Barça, além de ter sido convocado para a seleção egípcia na Copa do Mundo.

Os primeiros seis meses do jogador no Barcelona foram marcados por uma participação limitada com a camisa do time devido a diversas circunstâncias administrativas e burocráticas.

 Apesar de ter se juntado ao time em janeiro, Hamza só conseguiu jogar a partir de março; mesmo assim, foi uma grande aquisição para a equipe juvenil, tendo disputado 11 partidas e marcado 8 gols.

O Barcelona anunciou recentemente a conversão do empréstimo de Hamza Abdelkarim em compra definitiva do Al-Ahly egípcio.

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