O Barcelona coloca Casado na lista de transferências e define seu preço

Marc Casado, meio-campista do Barcelona, continua avaliando com calma suas opções quanto ao futuro, enquanto reportagens da imprensa italiana revelam que seu agente o apresentou ao AC Milan, clube que busca reforçar seu meio-campo durante a janela de transferências de verão, e o Barcelona estimou seu valor em cerca de 25 milhões de euros.

De acordo com o jornal italiano “La Gazzetta dello Sport”, Jorge Mendes, agente de Casado, aproveitou suas negociações com o Milan sobre outra transação relacionada à possível contratação do atacante Gonzalo Ramos para apresentar à diretoria do Rossoneri a possibilidade de contratar o jogador catalão.

No entanto, o jornal italiano indicou que a prioridade do Milan continua sendo a contratação do norueguês Morten Høiland, meio-campista do Sporting de Lisboa, embora o alto custo da negociação seja considerado o principal obstáculo para sua conclusão, o que pode abrir as portas para outras alternativas, entre elas Casado.

No momento, parece que Casado não tem pressa em definir seu futuro, já que o Barcelona ainda tem duas semanas antes do início da pré-temporada, e tudo indica que ele tomará sua decisão final nessa ocasião, especialmente devido às diversas opções que tem à sua disposição.

O interesse pelo jogador não se limita apenas à Itália, já que clubes europeus e sauditas também demonstraram interesse nele. Além disso, o Beşiktaş, da Turquia, já tomou medidas para consultar as condições de uma possível transferência e entrou em contato com Mendes para saber a situação do jogador do Barcelona.