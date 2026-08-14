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Muhammad Sharaf Eldeen

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O Barcelona arrecada dezenas de milhões no mercado da bola e reserva o valor para três objetivos

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O Barcelona segue acelerando as saídas durante a segunda metade da janela de transferências, com o objetivo de reforçar seus recursos financeiros e abrir uma margem maior para executar as contratações que a direção esportiva tem como alvo e inscrever os jogadores.

O clube conseguiu, até o momento, arrecadar cerca de 70 milhões de euros em receitas diretas, graças a uma série de vendas, adotando uma estratégia baseada em obter renda imediata e, ao mesmo tempo, manter percentuais dos direitos dos jogadores e opções de recompra em alguns casos, segundo o jornal catalão "Sport".

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O balanço atual revela um claro sucesso na estratégia adotada, já que o Barça arrecadou até agora cerca de 70 milhões de euros em receitas diretas ao longo do verão atual.

Principais operações

  • Ferran Torres: transferência por cerca de 50 milhões de euros, com um lucro líquido de aproximadamente 40 milhões.
  • Ansu Fati: ao Monaco por 11 milhões de euros, após a ativação da opção de compra.
  • Jofre Torrents: ao Ajax por 5,5 milhões de euros, referentes a 50% de seus direitos ao atingir metas determinadas.
  • Jan Virgili: renda indireta no valor de 4,8 milhões de euros, correspondente a 40% da multa rescisória de 12 milhões que o Club Brugge pagou ao Mallorca.
  • Iñaki Peña: por 3 milhões de euros.
  • Yamal: ao Almería por entre 2 e 3 milhões de euros, com o Barcelona mantendo um percentual sobre uma venda futura.
  • Dani Rodríguez: por 1,5 milhão de euros, com um percentual sobre uma venda futura e uma opção de recompra.

O papel de La Masia

A academia "La Masia" desempenha um papel fundamental nessa estratégia, já que o Barcelona busca aproveitar financeiramente os jogadores que não encontram lugar imediato no time principal, mantendo direitos futuros, uma política da qual o clube já se beneficiou em casos como os de Jean-Clair Todibo e Nico González.

O plano de vendas não para por aí, pois o Barça trabalha nas saídas de Héctor Fort, Marc Casadó, Tommy Marqués, Guille Fernández e Toni Fernández, com a expectativa de arrecadar pelo menos 30 milhões de euros com Casadó, além de manter percentuais sobre as vendas dos demais jogadores.

Se essas operações forem concluídas, o Barcelona poderá ultrapassar a barreira dos 100 milhões de euros em receitas neste verão, o que será importante para financiar seus objetivos na etapa final da janela, com destaque para a contratação de um atacante de primeiro nível, a chegada de Rodri para reforçar o meio-campo e o fortalecimento da posição de zagueiro central, de acordo com o "Sport".

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