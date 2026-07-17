O Barcelona arrecada 105 milhões em apenas duas horas!

O Barcelona anunciou, nesta sexta-feira, que conseguiu levantar 105 milhões de euros por meio da emissão de títulos garantidos com vencimento em outubro de 2036 e com taxa de juros fixa de 5,14%.

O jornal “AS” informou que o Barcelona destinará os recursos arrecadados para reforçar a liquidez do clube, além de dar continuidade à execução de seu plano estratégico, que visa apoiar o crescimento e fortalecer a estabilidade financeira nos próximos anos.

O Goldman Sachs assumiu o papel de gestor principal e responsável pela comercialização e colocação dessa emissão de títulos, com prazo de 10 anos, cuja venda foi totalmente concluída em apenas duas horas após sua abertura aos investidores.

O clube catalão esclareceu que a operação registrou grande demanda por parte de investidores internacionais, especialmente dos Estados Unidos da América, onde o volume de pedidos ultrapassou mais do que o dobro do valor oferecido, com uma taxa de subscrição superior a 200%.

O Barcelona acrescentou que o valor total da emissão foi coberto em menos de duas horas por um grupo de investidores institucionais americanos, incluindo seguradoras, fundos de investimento e fundos de pensão.

O clube afirmou que o sucesso dessa operação reflete a confiança dos mercados financeiros no projeto do Barcelona e em seu plano estratégico, observando que a margem de risco exigida pelos investidores diminuiu de 240 pontos-base na emissão anterior para 202 pontos-base na emissão atual, o que o clube considera um indicador da melhora na percepção de sua situação financeira.