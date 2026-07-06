O Barcelona anuncia, em comunicado oficial, a reunião de uma dupla histórica

O clube espanhol Barcelona anunciou oficialmente hoje, segunda-feira, a contratação do alemão Benjamin Kogel como preparador físico da comissão técnica liderada pelo técnico Hansi Flick.
O clube catalão informou, por meio de seus canais oficiais, que Kogel, de 46 anos, “possui ampla experiência no futebol europeu e em seleções nacionais”, destacando sua trajetória em clubes como Werder Bremen, Colônia, PSV Eindhoven e Benfica.
O comunicado acrescentou que o treinador, nascido em Troisdorf, no estado da Renânia do Norte-Vestfália, “passou cerca de uma década na comissão técnica da Federação Alemã de Futebol, onde trabalhou ao lado de Flick e contribuiu para a conquista da Copa do Mundo de 2014”.
O período entre 2010 e 2017 com a seleção alemã é considerado a etapa mais marcante da carreira de Kogel, quando trabalhou com Flick enquanto este era assistente de Joachim Löw, antes de liderar a seleção à conquista do título mundial no Brasil.
Kogel também foi responsável pelo acompanhamento do desempenho físico no Red Bull Salzburg, da Áustria, antes de passar pelas ligas holandesa, portuguesa e alemã, chegando finalmente ao “Camp Nou” com um currículo rico e reconhecido por sua competência.