O caso de Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, entra numa curva decisiva com a aproximação da data de sua volta aos treinos, marcada para 10 de agosto deste ano, em meio a desdobramentos inesperados que cercam seu futuro, depois que o jogador argentino anunciou a intenção de deixar o clube e se juntar ao Barcelona, enquanto o Atlético mantém sua recusa categórica em vender seu craque ao rival direto no Campeonato Espanhol.

O jornal espanhol Mundo Deportivo afirmou que o único caminho para o Barcelona contratar "a Aranha" é pagar o valor da multa rescisória, de 500 milhões de euros, uma quantia fantasiosa que torna o negócio quase impossível, apesar da oferta de 100 milhões de euros feita pelo clube catalão para contratar o jogador, o que foi rejeitado de forma categórica pela diretoria do Wanda Metropolitano.

No Wanda Metropolitano, a diretoria reconhece a dificuldade de encontrar um jogador do nível de Álvarez no mercado, mas, ao mesmo tempo, não descarta buscar uma solução transferindo-o para um clube estrangeiro caso o jogador insista em sua posição, tendo sido citados os nomes de Arsenal e Paris Saint-Germain como os clubes mais cotados, embora essa solução não seja bem-vinda pelo jogador, que não deseja deixar a Espanha.

No entanto, a opção do Paris Saint-Germain está prestes a ser encerrada, depois que o clube parisiense obteve um progresso concreto em seus esforços para contratar Ferran Torres, do Barcelona, o que torna pouco provável seu interesse em contratar também o jogador argentino, especialmente porque "a Aranha" já havia comunicado ao Paris que não tinha interesse em se juntar ao clube parisiense, preferindo o Atlético de Madrid a ele anteriormente.

E, em um novo desdobramento, o Real Madrid pode entrar de forma indireta na crise, já que o Arsenal busca atualmente contratar Vinícius Júnior, que tem apenas um ano restante em seu contrato com o clube merengue e ainda não o renovou, e cuja transferência pode ultrapassar os 100 milhões de euros, o que torna pouco provável que a equipe inglesa também busque contratar Álvarez.

Diante dessas complicações, começou a contagem regressiva para o retorno de Julián Álvarez aos treinos sob o comando de Simeone, enquanto o Atlético de Madrid planeja mantê-lo por mais uma temporada, ao mesmo tempo em que o Barcelona não deseja tomar decisões precipitadas, deixando a porta aberta para novos desdobramentos que podem definir o destino de um dos casos mais quentes do mercado de transferências de verão.