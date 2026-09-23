Tudo indica que o técnico Hansi Flick encontrou a solução tática para curar as feridas da linha defensiva do Barcelona, diante da ausência de Andreas Christensen por mais de um mês e meio dos gramados, após sua lesão na partida da equipe contra o Sevilla.

De acordo com o jornal espanhol "Sport", o jovem zagueiro ganês Hafiz Gariba (19 anos) se impõe hoje como um candidato acima da média para reforçar o time principal, após seu brilho excepcional com a equipe reserva do Barcelona e por ter mantido o gol invicto nas três primeiras partidas do campeonato.

Como o Barcelona arrancou a joia das garras do Real Madrid?

A história da chegada de Gariba carrega um roteiro dramático; ele começou sua trajetória nos becos miseráveis de Acra antes de ser descoberto pela fundação "Marcet". E, por causa de obstáculos burocráticos que impediram sua incorporação ao time principal assim que chegou à Espanha, jogou no clube "Cudolar", da quarta divisão da Catalunha.

Apesar da modéstia da competição, seu desempenho extraordinário provocou um eco retumbante entre os olheiros dos dois grandes. E, de forma surpreendente, Real Madrid e Barcelona enviaram seus olheiros para observar Gariba dentro de campo e apresentaram propostas oficiais para contratá-lo ao mesmo tempo, segundo o jornal "Sport".

A diretoria do Barcelona resolveu a batalha com inteligência por meio de uma ação urgente do responsável pela academia, Toni Hernández, que convenceu o jogador do projeto catalão, transferindo-se ele oficialmente para "La Masia" e fazendo a diretoria do Real Madrid perder a aposta.

A tática ideal para o estilo de Flick

O "Sport" apontou que Gariba superou rapidamente o azar que o perseguiu no início do verão, após ser acometido por um vírus repentino que o privou do estágio de treinamento na Inglaterra. O zagueiro ganês recuperou sua forma física com precisão, tornando-se um pilar intocável na escalação reserva.

Esse brilho chamou a atenção de Hansi Flick, que conhece bem as características do jogador; o estilo do treinador alemão se baseia na defesa adiantada e exige a presença de zagueiros que possuam velocidade excepcional para o recuo e para a cobertura dos espaços atrás, e essa é a característica mais marcante de Gariba.

E, com a pressão dos jogos e as lesões atuais, as ações de Gariba sobem para que ele seja a carta na manga do time principal, com o Barcelona retribuindo à sua torcida com uma contratação que os dias provaram ter sido um golpe de mestre à custa do rival tradicional.

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