O Atlético de Madrid se prepara para travar negociações complexas visando a contratação do ponta inglês do Manchester City, Jack Grealish, de 30 anos, em uma transação que pode ser a mais louca e complicada do atual mercado de transferências de verão, em meio a enormes desafios financeiros que o diretor esportivo Mateu Alemany enfrenta para concluir o negócio.

O jornal britânico "The Sun" revelou que Grealish entrou no radar do Atlético de Madrid, já que deixou de fazer parte dos planos do novo treinador do Manchester City, Enzo Maresca, especialmente após o fim de seu período de empréstimo ao Everton, o que abre as portas para sua saída definitiva do Etihad Stadium.

Simeone aprova o negócio

Alemany obteve a aprovação do treinador Diego Pablo Simeone para a contratação do jogador inglês, já que o técnico argentino acredita que o filho de Birmingham se encaixará perfeitamente em seu estilo de jogo, atuará pela ponta esquerda, fará a ligação entre os setores e adicionará um toque técnico no último terço ofensivo.

Este passo faz parte do ambicioso plano de Alemany de construir uma equipe capaz de reconquistar títulos, após uma temporada decepcionante que viu o Atlético de Madrid ser eliminado na final da Copa do Rei e nas semifinais da Liga dos Campeões, além de se despedir cedo do Campeonato Espanhol.

Após contratar Álex Grimaldo, Morten Hjulmand e Kang In Lee, Alemany se prepara para seu próximo grande passo com a contratação de Grealish, na tentativa de preencher a lacuna que impediu a equipe de transformar uma boa temporada em uma temporada repleta de títulos.

Enormes desafios financeiros

Mas o maior desafio que o Atlético de Madrid enfrenta reside nos elevados custos financeiros do negócio, já que Grealish chegou ao Manchester City no verão de 2021, vindo do Aston Villa por 117,5 milhões de euros, com um contrato robusto que dificulta sua saída do clube.

Até o momento, o Atlético de Madrid não decidiu sobre apresentar uma proposta oficial por sua contratação, devido aos elevados custos financeiros que tornam o negócio um verdadeiro desafio para Alemany, e o empréstimo, a opção de compra ou um acordo de divisão do salário podem ser as melhores soluções para concluir a transação.

Competição acirrada pelo ponta inglês

O Atlético de Madrid enfrenta uma competição intensa pela contratação de Grealish, já que Everton e Aston Villa acompanham de perto sua situação, enquanto vários clubes do Campeonato Saudita e da liga americana podem lhe apresentar propostas financeiras muito mais altas.

O Atlético de Madrid precisa convencer o jogador de seu projeto esportivo, da possibilidade de disputar a Liga dos Campeões e de um papel de liderança no elenco de Simeone, o que exige altas habilidades de negociação de Alemany.

Alemany, especialista em negociações complexas

Mateu Alemany, o diretor executivo natural das Ilhas Baleares, é considerado um especialista em negociações complexas e em aproveitar oportunidades com a aproximação do fechamento da janela de transferências, e se o Manchester City decidir abrir mão do jogador e não receber uma proposta satisfatória, o Atlético pode aguardar o momento certo para agir.