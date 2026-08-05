O argentino Enzo Fernández, meio-campista do Chelsea, transformou-se no protagonista da manchete principal do jornal inglês "Mirror", que o descreveu como o "inimigo número 1 do povo inglês", após seu papel na vitória da seleção de seu país sobre a Inglaterra na Copa do Mundo de 2026.

Enzo foi um dos grandes destaques do confronto entre as duas seleções, depois de marcar um gol durante a vitória da Argentina por 2 a 1 na semifinal, em uma partida que inflamou os sentimentos da torcida inglesa, especialmente por ter encerrado as esperanças dos Three Lions de seguir na caminhada rumo ao Mundial, tornando o jogador do Chelsea alvo de críticas dentro do país onde atua no futebol de clubes.

O "Mirror" escolheu uma grande foto de Enzo em sua capa, acompanhada da chamativa manchete: "PUBLIC ENEMY NO.1", em referência ao clima de fúria que se espera que o jogador enfrente por parte da torcida inglesa em seu retorno para atuar pelo Chelsea.

A capa não se limitou apenas à manchete, já que o jornal destacou as declarações do equatoriano Moisés Caicedo, companheiro de Enzo no Chelsea, que defendeu o jogador, afirmando que ele possui personalidade e experiência suficientes para lidar com a onda de críticas e com a recepção hostil que o aguarda.

O jornal também usou a expressão "wind-up merchant" para se referir a Enzo, um termo aplicado aos jogadores que sabem provocar os adversários e as torcidas, ressaltando que o meio-campista argentino não permitirá que esse clima afete seu desempenho.

Embora a descrição de "inimigo número 1 do povo inglês" tenha vindo em um tom jornalístico chamativo, ela reflete a dimensão da fúria deixada pela brilhante atuação de Enzo diante da Inglaterra, antes de seu retorno ao Campeonato Inglês com a camisa do Chelsea, onde todas as atenções estarão voltadas para ele no início da nova temporada.

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