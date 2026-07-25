O Arsenal está interessado em Vinícius Júnior, segundo informa o jornalista David Ornstein, do The Athletic. O brasileiro fica sem contrato com o Real Madrid no próximo verão.

O avançado de 26 anos está no topo da lista do Arsenal, que pretende reforçar ainda mais o seu ataque. Segundo Ornstein, o interesse ainda está numa fase inicial e ainda não houve conversas entre os dois clubes. Internamente, no entanto, uma possível chegada de Vinícius teria um amplo apoio no Arsenal.

Muito depende da situação contratual do brasileiro. Vinícius tem vínculo até ao verão de 2027, mas ainda não houve um avanço nas negociações por um novo contrato. Se isso não mudar, o Real Madrid terá de pensar seriamente numa venda para evitar que o extremo saia a custo zero um ano depois.

O Real Madrid prefere não ver Vinícius partir. Além do seu valor desportivo, o brasileiro também teria direito a um bónus de lealdade considerável caso permaneça mais tempo. Por isso, o gigante espanhol continua a esperar chegar a um acordo para a renovação do contrato.

Vinícius voltou a ter, a nível individual, uma excelente temporada. No Mundial, participou nos cinco jogos do Brasil e marcou quatro golos. No fim, a equipa de Carlo Ancelotti caiu nos oitavos de final, após uma derrota frente à Noruega.

Também no Real Madrid o extremo fez a diferença. Na época passada, somou 22 golos em todas as competições. Ainda assim, o sucesso desportivo voltou a escapar aos merengues, que pelo segundo ano consecutivo ficaram sem os grandes títulos e terminaram a La Liga no segundo lugar, a oito pontos do FC Barcelona.

Vinícius trocou o Flamengo pelo Real Madrid em 2018 e, desde então, tornou-se num dos grandes protagonistas do clube. Neste momento, soma 375 jogos oficiais, nos quais marcou 128 golos e fez 100 assistências.