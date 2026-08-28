Julián Álvarez ficou praticamente com um único caminho para deixar o Atlético de Madrid neste verão, depois de o clube espanhol ter fechado definitivamente a porta para a transferência de seu atacante argentino ao Barcelona, enquanto o Arsenal acompanha a situação do jogador durante os últimos cinco dias da janela de transferências, em uma negociação cujos obstáculos já ultrapassam os limites do futebol.

De acordo com o que o jornal espanhol "Marca" divulgou, citando fontes internas do Atlético de Madrid, o clube recusa totalmente vender Álvarez ao Barcelona, e sua posição chegou ao ponto de afirmar que "a chance de vendê-lo ao Barcelona é igual a zero", em um momento em que o jogador segue ausente dos treinos pelo terceiro dia consecutivo, agarrado à sua esperança de se transferir ao clube catalão.

Joan Laporta havia afirmado que o Barcelona continuaria tentando contratar Álvarez até o fim da janela, mas a postura do Atlético ficou mais rígida depois que a diretoria do clube emitiu um comunicado apoiando a decisão de não vender o jogador ao time catalão, em meio ao aumento da tensão entre os dois clubes por causa do caso.

Com o caminho fechado para o Barcelona, o Atlético ainda está disposto à ideia de vender Álvarez a um clube estrangeiro por 150 milhões de euros, especialmente depois que a permanência do jogador na capital espanhola passou a ser questionada, na sequência da tensão que apareceu claramente durante o confronto contra o Villarreal, quando a torcida do Atlético soltou vaias contra seu astro, antes de o jogador seguir sozinho para o vestiário.

É aqui que o Arsenal surge como o destino mais realista, depois de o clube inglês ter demonstrado forte interesse no atacante argentino, que é atraído pelo projeto esportivo do time, mas há um obstáculo que não tem relação com o campo e que pode atrapalhar a negociação, que consiste nos trâmites de residência e vistos referentes aos membros de sua família na Grã-Bretanha.

A família de Álvarez vive com ele na Espanha, enquanto as leis de imigração britânicas ficaram mais rígidas após a saída da Grã-Bretanha da União Europeia, o que pode tornar a transferência do jogador para Londres mais complicada do ponto de vista familiar, sobretudo porque algumas autorizações de residência de membros de sua família expiraram após seu período anterior na Inglaterra.

Ainda assim, a situação de sua esposa parece diferente, já que a jornalista Verónica Brunati esclareceu que a esposa de Álvarez pode obter a residência na condição de parceira dependente de uma pessoa que possui visto de trabalho, o que lhe permite viver com ele de forma legal no Reino Unido.

O Arsenal confia em sua capacidade de resolver a questão dos vistos da família do jogador caso ele aceite se transferir para o Emirates Stadium, mas o clube ainda não apresentou uma proposta oficial decisiva ao Atlético de Madrid, apesar de acreditar na possibilidade de chegar a um acordo antes do fechamento da janela de transferências no dia 1º de setembro.