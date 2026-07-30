O árbitro esloveno Slavko Vinčić, que apitou a final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina, quebrou o silêncio ao comentar os acontecimentos que cercaram a partida.

Vinčić anunciou sua aposentadoria da arbitragem após a final da Copa do Mundo, que teve alguns lances polêmicos, antes que a Espanha decidisse o confronto (1 a 0) na prorrogação, após dois tempos adicionais.

O árbitro esloveno concedeu declarações ao jornal esloveno "Sport" e foi questionado sobre sua conversa com Lionel Messi, capitão da Argentina, durante a partida, respondendo: "Vou deixar essa conversa dentro de campo. Mas posso dizer que Messi agiu de maneira esportiva", buscando dissipar quaisquer dúvidas que os torcedores pudessem ter sobre o diálogo com o craque argentino.

Sobre sua escolha para apitar a final da Copa do Mundo, acrescentou, de acordo com o que noticiou o jornal "Marca": "No início foi um choque. Depois senti orgulho da nossa equipe de arbitragem, que representaria a Eslovênia nesse palco importante, no maior evento esportivo do mundo. Também senti orgulho da Federação Eslovena de Futebol e do órgão de arbitragem".

E prosseguiu: "Eu sabia que era uma grande responsabilidade. Tínhamos que ser dignos dessa confiança e encerrar a partida com sucesso".

E completou: "Essa partida da Copa do Mundo representou uma pressão enorme sobre a equipe de arbitragem, dada a importância do confronto entre duas potências mundiais do futebol".

E continuou, sobre seu desempenho e o de seus colegas durante a partida: "Toda uma carreira de arbitragem se resume a uma única partida. A responsabilidade é enorme, embora eu acredite que a nossa estratégia estava correta".

O árbitro esloveno aproveitou a oportunidade para justificar o uso ideal da tecnologia do árbitro assistente de vídeo (VAR) durante as partidas, dizendo: "O erro pode ser corrigido com a revisão da gravação. E, com a velocidade do futebol moderno, é impossível ver tudo. Não consigo imaginar a arbitragem sem o auxílio da tecnologia".