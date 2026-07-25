O amigo de Ronaldo oferece-se ao Al-Hilal saudita

As movimentações continuam nos bastidores do Al-Hilal saudita, que segue a analisar mais de uma opção ofensiva de peso, no âmbito da sua busca por reforçar o elenco antes do início da nova temporada, em meio a surpresas sucessivas no mercado de transferências.

Parece que a direção do "Líder" já não se limita a aguardar apenas pelos jogadores que coloca no topo das suas prioridades, mas começou a receber propostas diretas de empresários de vários craques europeus, dada a posição que o clube passou a ocupar no cenário mundial.

De acordo com o que revelou o fiável jornalista italiano Gianluigi Longari, o português Pedro Neto, extremo do Chelsea inglês, foi oferecido ao Al-Hilal pelo seu conhecido empresário Jorge Mendes, num prelúdio à possibilidade da sua transferência para a Roshn Saudi League durante a atual janela de transferências de verão.

Este passo surge no momento em que o Al-Hilal continua a perseguir mais de um nome de destaque para reforçar o seu ataque, depois de ter conseguido a contratação do neerlandês Cyriel Dessers, enquanto ainda monitoriza várias outras opções europeias.

Leia também: Traição iminente: irá Jaissle assumir o comando do Al-Hilal saudita?

Apesar de a oferta do jogador ao Al-Hilal não significar a existência de negociações oficiais até ao momento, a entrada do nome de Pedro Neto na lista de opções confirma que o clube saudita está a estudar todas as oportunidades disponíveis antes de fechar o seu próximo negócio ofensivo, sobretudo com o desejo do treinador Simone Inzaghi de dispor de mais de um extremo veloz capaz de executar o seu estilo baseado nas transições ofensivas e na pressão alta.

Pedro Neto é um dos extremos portugueses de maior destaque nos últimos anos, distinguindo-se pela grande velocidade e pela habilidade nos duelos individuais, além da sua capacidade de atuar em mais de uma posição ofensiva, o que faz dele uma opção adequada para o projeto do Al-Hilal na nova temporada.