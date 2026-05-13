O Alavés vence o Barcelona e coloca o Girona, de Michel, em sérias dificuldades

O Deportivo Alavés deu um grande passo na luta contra o rebaixamento na noite de quarta-feira. Em casa, o time derrotou o FC Barcelona por 1 a 0. Ibrahim Diabaté marcou o único gol da partida.

No FC Barcelona, Frenkie de Jong não estava presente. O motivo de sua ausência não foi divulgado. Robert Lewandowski foi escalado como ponta. Rooney e Marcus Rashford atuaram nas laterais do polonês.

No primeiro tempo, as melhores chances foram dos visitantes. Rooney chutou para fora dentro da área e, pouco depois, Rashford também não acertou o alvo.

Pouco antes do intervalo, o Alavés abriu o placar. Diabaté recebeu a bola aos pés após um escanteio e chutou de perto: 1 a 0.

No segundo tempo, Flick colocou em campo alguns titulares, como Pedri, Ferran Torres e João Cancelo, mas não adiantou.

Com a vitória, o Alavés sobe para a décima quinta posição. O clube tem agora 40 pontos, com mais duas partidas a disputar. Os times em décimo sexto, décimo sétimo, décimo oitavo e décimo nono têm todos 39 pontos. O Girona está atualmente em décimo nono lugar e, portanto, na zona de rebaixamento.



