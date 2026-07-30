O Al-Saibari salva a cabeça do diretor do Bayern de Munique

O Bayern de Munique caminha para renovar o contrato de seu diretor esportivo, Max Eberl, diante do grande grau de satisfação dentro do clube em relação ao seu trabalho no período recente, apesar da polêmica que surgiu sobre seu futuro anteriormente.

Segundo o jornalista alemão Florian Plettenberg, repórter da rede "Sky Sport Alemanha", as expectativas apontam para a renovação do contrato de Eberl para além de 2027, ressaltando que não havia qualquer indício de uma saída antecipada, muito pelo contrário.

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Plettenberg apontou para as declarações do presidente honorário do clube, Uli Hoeness, que disse nesta quinta-feira: "Fiquei muito irritado comigo mesmo. Não lidei com o Max da maneira adequada antes da final da Copa (quando questionou seu futuro no Bayern de Munique), e pedi desculpas a ele".

Hoeness acrescentou, ao responder a uma pergunta sobre a renovação do contrato de Eberl: "No momento, digo que a probabilidade de isso acontecer é de 100%".

Plettenberg afirmou que o futuro de Eberl estará na pauta da próxima reunião do conselho de supervisão, em agosto, destacando que Hoeness e os membros do conselho sentem grande satisfação com o planejamento antecipado para reforçar o time, especialmente após a contratação do alemão Nathaniel Brown e do marroquino Ismaël Saibari.

Acrescentou que a diretoria do Bayern está atualmente voltando seu foco para o assunto das saídas, com João Palhinha, Sacha Boey e Bryan Zaragoza aparecendo entre os principais candidatos a deixar o clube durante a janela de transferências de verão.

Hoeness também havia elogiado a estrela do Marrocos, ressaltando que Saibari chamou sua atenção na Copa do Mundo de 2026.