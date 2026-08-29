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FC Bayern München v VfB Stuttgart - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

O Al-Saibari revela seu ídolo no Bayern de Munique

Bayern Munich x Mainz 05
Bayern Munich
Mainz 05
Bundesliga
Bayern de Munique x Stuttgart
Bayern de Munique
Stuttgart
Bundesliga
I. Saibari
H. Kane
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Al-Sibari brilha em sua primeira partida na Bundesliga

O marroquino Ismael Saibari, estrela do Bayern de Munique, revelou qual foi o jogador que mais lhe impressionou até agora no clube bávaro, para o qual se transferiu neste verão vindo do PSV Eindhoven, da Holanda.

Saibari afirmou, em declarações à rede "Sky Sport - Alemanha", após a goleada por 5 a 1 sobre o Stuttgart na estreia da Bundesliga, na última sexta-feira: "Harry Kane (foi quem mais me impressionou). Já discuti isso com meus amigos antes... Harry é simplesmente o melhor atacante. Tento aprender com ele".

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Saibari, que entrou como substituto aos 61 minutos, teve uma atuação de destaque em sua primeira partida no Campeonato Alemão, dando assistências para Aleksandar Pavlović e Luis Díaz.

De acordo com a rede de estatísticas "Opta", Saibari se tornou o primeiro jogador na história do Bayern de Munique a dar duas assistências como substituto em sua estreia na Bundesliga desde Toni Kroos, em 26 de setembro de 2007.

O que Saibari apresentou?

O técnico belga Vincent Kompany colocou o internacional marroquino no lugar de Nathanael Brown, para ajudar a mudar o ritmo da equipe bávara durante o segundo tempo diante do Stuttgart.

Aos 82 minutos, Saibari arrancou dentro da área e se livrou da entrada de um dos defensores do Stuttgart com um belo drible, mas preferiu passar em vez de finalizar, enviando um cruzamento para Aleksandar Pavlović, que finalizou com facilidade de curta distância, marcando o quarto gol do Bayern.

Saibari voltou a dar assistência para o quinto gol aos 90+2 minutos, depois de receber a bola de Tom Bischof, que a interceptou no campo de defesa do Stuttgart, e em seguida passá-la para Luis Díaz, que ficou cara a cara com o gol e finalizou no canto esquerdo, encerrando a goleada dos donos da casa.

A estrela marroquina também havia entrado como substituto em sua primeira partida com o gigante bávaro, quando este venceu o Borussia Dortmund por 2 a 1 na Supercopa da Alemanha, no último sábado.

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