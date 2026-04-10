O Al-Khaleej responde... Será que Donis comandará a seleção saudita na Copa do Mundo?

O Al-Khaleej comentou as notícias que associam seu técnico grego, Georgios Donis, à possibilidade de assumir o comando da seleção saudita no futuro próximo, sucedendo o técnico francês Hervé Renard.

Algumas reportagens haviam mencionado a possibilidade de Renard ser demitido antes do início da Copa do Mundo de 2026, devido ao recente declínio nos resultados da seleção saudita, em meio a várias indicações para sua sucessão, entre elas o próprio técnico grego.

O jornal saudita “Al-Riyadiah” confirmou essas notícias, indicando que o nome de Donis constava de uma lista de possíveis sucessores de Renard, discutida pela Federação Saudita de Futebol após a derrota da seleção para o Egito e a Sérvia em amistosos no último mês de março.

No entanto, o clube Al-Khaleej negou essas notícias por meio do mesmo jornal, afirmando que a Federação Saudita de Futebol não havia entrado em contato com o clube a respeito até o momento.

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O Al-Khaleej esclareceu, de acordo com o jornal, que Donis está passando suas férias na Grécia neste momento, em meio a tentativas do clube de renovar seu contrato, que expira no final da temporada atual.

Donis havia admitido a existência de negociações com o Al-Khaleej para renovar o contrato por mais um período, mas impôs algumas condições relacionadas ao nível de recursos, ao reforço do elenco e às instalações de treinamento.

O técnico grego vem apresentando um desempenho notável com o Al-Khaleej desde o início da temporada atual, o que levou o time a ocupar a décima posição na tabela de classificação, com 31 pontos, a sete rodadas do fim da competição.