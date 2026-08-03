O Al-Ittihad se aproxima de fechar contratação senegalesa

O clube do Al-Ittihad segue firme em suas movimentações durante a janela de transferências de verão, buscando reforçar seu elenco com peças capazes de agregar na nova temporada. O clube está perto de concluir uma nova contratação vinda da Espanha, após suas negociações com o Almería chegarem a estágios avançados para a contratação do meio-campista senegalês Dion Lopy.

Fontes exclusivas revelaram ao jornal "Arriyadiyah" que o Al-Ittihad chegou a um estágio avançado das negociações com o Almería para a contratação de Dion Lopy, com um contrato de quatro anos, no âmbito do reforço da equipe principal de futebol antes do início da nova temporada.

As fontes acrescentaram que as tratativas entre os dois clubes registraram um grande avanço nos últimos dias, o que torna a transferência do jogador para as fileiras do «Al-Ameed» durante a atual janela de transferências de verão algo próximo de acontecer.

Segundo o site «Transfermarkt», o valor de mercado de Dion Lopy é estimado em cerca de 15 milhões de euros, o que reflete a posição que o jogador ocupa no mercado de transferências europeu.

Apesar de o jogador, de 24 anos, ter renovado recentemente seu contrato com o Almería até o verão de 2030, a direção do Al-Ittihad segue negociando com o clube espanhol, presidido por Mohamed Al-Khereiji, na tentativa de convencê-lo a aceitar a venda do contrato do jogador.

Dion Lopy juntou-se ao Almería no verão de 2023, vindo do clube francês Stade de Reims, e desde então conseguiu se firmar nas fileiras da equipe.

O senegalês, de 24 anos, disputou 105 partidas com a camisa do Almería nas diversas competições, nas quais marcou quatro gols e deu seis assistências.

Lopy iniciou sua trajetória com a equipe nas competições do Campeonato Espanhol «La Liga», antes de dar sequência à sua caminhada nas duas temporadas seguintes na segunda divisão espanhola «La Liga 2», mantendo sua presença de forma regular com a equipe.