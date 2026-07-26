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O Al-Ittihad saudita desistiu do sonho Ounahi?

A. Ounahi
Al-Ittihad
Campeonato Saudita
Marrocos
Marrocos
Arábia Saudita

E quanto à contratação do maestro marroquino?

O nome do clube saudita Al Ittihad esteve associado, ao longo dos últimos dias, à contratação do marroquino Azzedine Ounahi, médio do Girona espanhol, durante a atual janela de transferências de verão.

O Girona vê com bons olhos a venda do jogador marroquino, alvo de forte interesse de vários grandes clubes, com destaque para o Ajax de Amesterdão, mas o clube espanhol pretende obter a melhor contrapartida financeira possível.

Leia também: O Al Ittihad desperta: 5 milhões incendeiam o mercado e fecham um negócio português

E no momento em que o Al Ittihad estava associado à contratação de Ounahi, o clube voltou-se com toda a força para o português Pedro Gonçalves, jogador do Sporting de Lisboa, e ficou perto de fechar o negócio por 30 milhões de euros.

Caso o Al Ittihad consiga fechar este negócio, não terá capacidade para contratar Ounahi, sobretudo porque o "Doyen" enfrenta um orçamento reduzido e não pagará uma contrapartida semelhante para garantir Ounahi.

Campeonato Saudita
Al-Ittihad crest
Al-Ittihad
ITT
Al-Kholood crest
Al-Kholood
ALK

Atualmente, o Al Ittihad orienta-se para uma opção nacional para reforçar o meio-campo, sendo Mukhtar Ali um dos nomes mais associados ao clube durante a presente janela de transferências.


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