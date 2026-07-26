O Al-Ittihad saudita desistiu do sonho Ounahi?

O nome do clube saudita Al Ittihad esteve associado, ao longo dos últimos dias, à contratação do marroquino Azzedine Ounahi, médio do Girona espanhol, durante a atual janela de transferências de verão.

O Girona vê com bons olhos a venda do jogador marroquino, alvo de forte interesse de vários grandes clubes, com destaque para o Ajax de Amesterdão, mas o clube espanhol pretende obter a melhor contrapartida financeira possível.

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E no momento em que o Al Ittihad estava associado à contratação de Ounahi, o clube voltou-se com toda a força para o português Pedro Gonçalves, jogador do Sporting de Lisboa, e ficou perto de fechar o negócio por 30 milhões de euros.

Caso o Al Ittihad consiga fechar este negócio, não terá capacidade para contratar Ounahi, sobretudo porque o "Doyen" enfrenta um orçamento reduzido e não pagará uma contrapartida semelhante para garantir Ounahi.

Atualmente, o Al Ittihad orienta-se para uma opção nacional para reforçar o meio-campo, sendo Mukhtar Ali um dos nomes mais associados ao clube durante a presente janela de transferências.



