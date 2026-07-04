O Al-Hilal disputa com o Milan a contratação de um craque do Barcelona

O Al-Hilal iniciou negociações intensas e apresentou a melhor proposta financeira para contratar o meio-campista do Barcelona, Marc Casado, que o clube catalão incluiu na lista de jogadores à venda durante a atual janela de transferências.

De acordo com o jornal espanhol “Marca”, a diretoria do Barcelona planeja vender Casado após uma queda significativa no papel e no tempo de jogo do jogador na última temporada, em comparação com sua primeira temporada, e os indícios não parecem positivos quanto a uma melhora em sua situação na nova temporada, especialmente porque o técnico Hans Flick contará inteiramente com a dupla Gavi e Bernal após o retorno gradual deles de lesão, o que significa uma redução ainda maior das chances de Cassado entrar em campo.

O clube e o jogador concordaram, há várias semanas, que a saída é a decisão mais adequada para ambas as partes, e essa intenção foi transmitida ao seu agente, Jorge Mendes, para que ele busque um novo destino no mercado de transferências. Mendes vem trabalhando nesse caso há semanas e, apesar de haver várias propostas em jogo, o Al-Hilal é o clube que mais pressiona e apresentou a melhor oferta até o momento.

Casado enfrenta hesitação em definir sua posição quanto à transferência para a Liga Roshen, pois está plenamente ciente de que se trata de uma enorme oportunidade financeira, devido aos altos salários oferecidos lá, mas ainda tem algumas dúvidas sobre se essa decisão é a melhor para sua carreira esportiva. No entanto, o jogador tem demonstrado maior flexibilidade e abertura em relação a essa opção nos últimos dias.

As opções disponíveis para o meio-campista espanhol não se limitam à oferta saudita; vários clubes europeus estão avaliando a possibilidade de contratá-lo, entre eles o Milan, enquanto o Atlético de Madrid demonstrou interesse em contratá-lo inicialmente, antes de recuar e perder o entusiasmo para concluir a negociação no momento.

O Barcelona aguarda, no momento, a chegada de ofertas melhores e, apesar do desejo da diretoria de fechar a negociação antes do dia 30 de junho passado para incluir os lucros no balanço financeiro da temporada passada, ela preferiu dar mais tempo ao processo na esperança de receber ofertas financeiras mais altas. A diretoria esportiva avalia o jogador em cerca de 30 milhões de euros, incluindo valores fixos e variáveis, especialmente se a negociação for fechada com a parte saudita.

A diretoria do clube catalão busca fechar a negociação definitivamente ainda nesta semana, já que a equipe retornará aos treinos na segunda-feira, 13 de julho. Embora essa data não seja uma condição obrigatória, o Barcelona prefere resolver a questão para evitar que o jogador participe dos treinos coletivos da equipe.