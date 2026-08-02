O Al Ahly começou a executar um plano para reestruturar o elenco do time durante a atual janela de transferências de verão, tomando decisões decisivas sobre alguns jogadores, ao mesmo tempo em que assegurou a permanência de um de seus principais craques, Imam Ashour, com um contrato de longo prazo que confirma seu lugar no projeto do clube nos próximos anos.

De acordo com informações publicadas pelo site "Africa Foot", a diretoria do Al Ahly definiu suas prioridades no mercado de transferências, trabalhando para encerrar definitivamente a situação de alguns jogadores estrangeiros, além de blindar Imam Ashour das tentações de ofertas do exterior.

O relatório informou que a diretoria do Al Ahly conduz negociações neste momento para chegar a um acordo amigável com o tunisiano Mohamed Dhaoui, conhecido como "Cristo", bem como com o zagueiro internacional marroquino Achraf Dari, com o objetivo de encerrar seus contratos e retirar seus nomes definitivamente da lista do time principal antes do fechamento da janela de transferências de verão.

Esse movimento faz parte do plano da diretoria de reformular o elenco em preparação para a nova temporada e abrir espaço para novos reforços.

Mohamed Dhaoui "Cristo" chegou ao Al Ahly em janeiro de 2023, vindo do Étoile du Sahel da Tunísia, depois de brilhar de forma notável com seu ex-clube, além de ter passado por uma experiência de empréstimo no Club Sportif Sfaxien.

Durante sua trajetória com o time vermelho, o ponta tunisiano de 22 anos disputou 19 partidas em diferentes competições, nas quais marcou um gol e deu duas assistências, mas não conseguiu firmar-se na escalação titular.

Por sua vez, Achraf Dari transferiu-se para o Al Ahly vindo do clube francês Brest, após passagens de sucesso pelo Wydad Casablanca do Marrocos e pelo time francês.

O zagueiro marroquino, de 27 anos, disputou 27 partidas com a camisa do Al Ahly e não marcou nenhum gol e, apesar de sua contribuição em algumas partidas, não conseguiu garantir um lugar permanente na escalação titular, o que fez de sua saída uma das opções fortemente cogitadas durante o atual mercado.

Al Ahly fecha as portas para a saída de Imam Ashour

Em contrapartida, a diretoria do Al Ahly definiu de forma definitiva sua posição sobre o futuro de Imam Ashour, depois que o jogador recebeu interesse e várias ofertas nas últimas semanas.

Segundo o que noticiou o site "Africa Foot", a diretoria do clube rejeitou categoricamente a ideia de abrir mão do meio-campista internacional, considerando-o um dos pilares fundamentais no projeto do time na próxima fase.

Fontes do site confirmaram que o Al Ahly chegou a um acordo definitivo com Imam Ashour e seu agente que prevê a prorrogação do contrato do jogador até 2030, com um aumento significativo em seu salário, em reconhecimento à sua importância dentro do time.

Essa decisão reflete o apego da diretoria do Al Ahly a Imam Ashour como um dos elementos mais importantes do time e um de seus líderes no futuro, dentro da visão do clube de construir um time capaz de disputar todos os títulos nos próximos anos.