O Ajax fracassa definitivamente na tentativa de manter o “maior talento”

Lucas Jetten dá continuidade à sua carreira no SC Cambuur. O lateral-esquerdo de 18 anos, proveniente do Ajax, assina um contrato de três anos com o time recém-promovido de Leeuwarden, com opção de renovação por mais uma temporada na capital da Frísia.

O Cambuur está satisfeito com a chegada de Jetten. “Lucas já estava no nosso radar há algum tempo. Quando se tornou realmente viável, imediatamente nos empenhamos para concretizar sua vinda”, afirmou o diretor técnico Lars Lambooij no site do clube.

“Com o Lucas, trazemos um jogador talentoso, que não foi à toa eleito, há um ano e meio, o maior talento da base do Ajax. Ele não só sabe defender bem, como também é tecnicamente habilidoso e se sente à vontade com a bola. Ele combina isso com grande capacidade de deslocamento e energia em seu jogo. Por isso, estamos muito felizes por termos conseguido convencê-lo das ambições e dos planos do nosso clube”, acrescenta o entusiasmado diretor técnico do clube recém-promovido.

Jetten muda do Ajax para o Cambuur sem custos de transferência. O Algemeen Dagblad noticiou recentemente que o zagueiro não havia chegado a um acordo com o clube de Amsterdã sobre um novo contrato. O lateral – que é parente do primeiro-ministro Rob Jetten – estava em negociações com o Ajax para renovar seu contrato, que estava chegando ao fim, mas as duas partes não chegaram a um acordo nessas negociações.

O jogador da seleção juvenil disputou um total de 62 partidas pelo Jong Ajax, mas nunca estreou na equipe principal do clube de Amsterdã. Na última temporada, ele foi convocado duas vezes para a equipe principal.

Dentro do Ajax, Jetten, nascido na África do Sul, era considerado um grande talento. Em 2024, ele recebeu o Troféu Abdelhak Nouri, prêmio concedido anualmente ao “maior talento da base”.

O zagueiro de 1,70 m de altura sucedeu, assim, a Jorrel Hato, que havia recebido o troféu um ano antes. No ano seguinte, Sean Steur foi o feliz vencedor.