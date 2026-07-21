Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Marc-Andre ter StegenGetty Images
Rian Rosendaal

Traduzido por

'O Ajax está perdendo a paciência com Marc-André ter Stegen'

Mercado da bola
Ajax
M. ter Stegen
Barcelona

Resta saber se Marc-André ter Stegen realmente assinará um contrato de empréstimo com o Ajax. O *Mundo Deportivo* informou nesta terça-feira que o clube de Amsterdã não vai esperar indefinidamente pelo goleiro alemão e que o acordo de empréstimo com o FC Barcelona poderia até mesmo fracassar.

Todas as partes já chegaram a um acordo sobre a transferência por empréstimo e a parcela do salário que o Ajax arcará. No entanto, segundo o jornal espanhol mencionado acima, detalhes fiscais estão causando atrasos. 

O Barcelona ressalta que o impasse não pode ser resolvido pelo clube e que a bola está com Ter Stegen e sua equipe. O gigante catalão continua confiante de que haverá uma solução.

Essa confiança não existe no Ajax. Os dirigentes de Amsterdã não têm uma explicação para o atraso. O Ajax não estabelece um prazo concreto, mas também não vai esperar indefinidamente pela assinatura de Ter Stegen. Enquanto isso, já se leva em conta a possibilidade de o acordo com o Barcelona não se concretizar.

O técnico Míchel, de qualquer forma, não prevê tempo de jogo para Ter Stegen na quinta-feira contra o Vojvodina, na segunda fase preliminar da Conference League. Há tempo insuficiente para o alemão se adaptar, além de que ainda é necessário realizar um exame médico. Por isso, ele não foi inscrito.

Liga da Conferência
Vojvodina crest
Vojvodina
VOJ
Ajax crest
Ajax
AJX
Amistosos de clubes
Barcelona crest
Barcelona
BAR
CE Europa crest
CE Europa
CEE

Ter Stegen mantém-se evasivo sobre a questão que se arrasta. Enquanto isso, o goleiro de 34 anos mantém a forma física no centro de treinamento do Barcelona, onde seu contrato ainda tem validade de dois anos.

O Ajax quer contratar Ter Stegen por uma temporada, sem opção de compra. O experiente goleiro deve, em princípio, retornar ao Barcelona no próximo verão, caso o acordo de empréstimo seja fechado. 

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google