'O Ajax está perdendo a paciência com Marc-André ter Stegen'

Resta saber se Marc-André ter Stegen realmente assinará um contrato de empréstimo com o Ajax. O *Mundo Deportivo* informou nesta terça-feira que o clube de Amsterdã não vai esperar indefinidamente pelo goleiro alemão e que o acordo de empréstimo com o FC Barcelona poderia até mesmo fracassar.

Todas as partes já chegaram a um acordo sobre a transferência por empréstimo e a parcela do salário que o Ajax arcará. No entanto, segundo o jornal espanhol mencionado acima, detalhes fiscais estão causando atrasos.

O Barcelona ressalta que o impasse não pode ser resolvido pelo clube e que a bola está com Ter Stegen e sua equipe. O gigante catalão continua confiante de que haverá uma solução.

Essa confiança não existe no Ajax. Os dirigentes de Amsterdã não têm uma explicação para o atraso. O Ajax não estabelece um prazo concreto, mas também não vai esperar indefinidamente pela assinatura de Ter Stegen. Enquanto isso, já se leva em conta a possibilidade de o acordo com o Barcelona não se concretizar.

O técnico Míchel, de qualquer forma, não prevê tempo de jogo para Ter Stegen na quinta-feira contra o Vojvodina, na segunda fase preliminar da Conference League. Há tempo insuficiente para o alemão se adaptar, além de que ainda é necessário realizar um exame médico. Por isso, ele não foi inscrito.

Ter Stegen mantém-se evasivo sobre a questão que se arrasta. Enquanto isso, o goleiro de 34 anos mantém a forma física no centro de treinamento do Barcelona, onde seu contrato ainda tem validade de dois anos.

O Ajax quer contratar Ter Stegen por uma temporada, sem opção de compra. O experiente goleiro deve, em princípio, retornar ao Barcelona no próximo verão, caso o acordo de empréstimo seja fechado.