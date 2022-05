O acordo milionário que pode ajudar o Real Madrid a fechar com Mbappé

O Real Madrid assinou nesta quinta-feira (17), um dos acordos mais importantes para o futuro próximo da entidade. O clube anunciou através de suas redes sociais que foi ratificado o acordo com as empresas Sixth Street, corporação de investimentos, e Legends, especializada na gestão de estádios e experiências premium.

Este acordo estratégico garante ao Real cerca de 360 milhões de euros (aproximadamente 1,8 bilhão de reais), que poderão ser atribuídos a qualquer atividade, conforme noticiado no comunicado.

🤝 Acuerdo estratégico entre el Real Madrid, Sixth Street y Legends.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 19, 2022

Essa nova injeção de capital entrando no clube merengue poderá ajudar na compra de seu maior desejo no momento: Kylian Mbappé. Segundo o diário "As", o craque francês, de 23 anos, vai receber o maior salário da história do Real. Ele deve assinar um contrato de cinco anos. O anúncio só vai ser feito após a final da Liga dos Campeões, que ocorre no dia 28 de maio. A equipe espanhola também aguarda o atacante francês se despedir do PSG, onde está desde 2017.

Mbappé irá firmar um vínculo de cinco temporadas, segundo o jornal "Marca", com uma cláusula de rescisão com alto valor. O salário também envolveria altas cifras - que ainda assim ficariam abaixo dos valores que o PSG vinha oferecendo para que Mbappé renovasse seu contrato. O clube merengue pagará um bônus pela assinatura de contrato, uma vez que não precisará pagar uma compensação financeira ao clube francês, que recusou-se a vender o jogador na temporada passada.

O objetivo da aliança entre o clube espanhol e a nova leva de investimentos é tirar o máximo proveito do ‘Novo Bernabéu’, cujas obras avançam em ritmo acelerado e que, como o clube espera, poderá estar pronto até 14 de dezembro. A Sixth Street "adquire o direito de participar na operação de determinados negócios de novos estádios", enquanto a Legends "vai contribuir com a sua experiência e conhecimento na operação de grandes estádios e centros de lazer, permitindo optimizar a gestão do estádio Santiago Bernabéu".

Muitos dos esforços do clube estão focados no novo estádio, que é considerado como a espinha dorsal do projeto do clube para as próximas décadas. Aumentará substancialmente a renda graças a duas obras muito importantes: o teto e o gramado retrátil. Esse avanço permitirá que eventos sejam realizados durante todo o ano sem o perigo de danos ao campo ou condições climáticas. Além disso, uma gama infinita de entretenimento é preparada dentro e fora do estádio para que os visitantes possam desfrutar de diferentes opções, como lojas, bares ou restaurantes.

Esses quase 2 bilhões de reais também podem ser usados para melhorar a força do elenco. O clube trabalha tanto em renovações como em ampliações que garantem competitividade a nível nacional e europeu. A principal operação é a de Mbappé e essas rendas extras serão de grande ajuda para financiar sua chegada. Também a de Rüdiger, fechada há várias semanas. A ideia é ter uma equipe cheia de estrelas que inaugura um estádio que se tornará uma das joias arquitetônicas não só de Madrid, mas de toda a Espanha.