Depois de o Bayern II perder em casa de forma surpreendente por 1 a 0 para o recém-promovido SC Eltersdorf na estreia da Regionalliga, na semana passada, a equipe também não somou pontos na 2ª rodada: na sexta-feira à noite, os muniquenses foram derrotados por 2 a 0 pelo Wacker Burghausen.

Como os quatro amistosos da pré-temporada sob o comando de Dante, que nesta temporada assumiu o cargo de treinador da equipe B de seu ex-clube como jogador, já haviam sido perdidos, o brasileiro agora perdeu também todas as suas seis primeiras partidas como técnico do Bayern II. O saldo de gols nesse período: 2:16.

As duas derrotas nos dois primeiros jogos oficiais representam uma amarga novidade: desde a criação da Regionalliga Bayern na temporada 2012/13 — tirando duas temporadas na 3. Liga, desde então sempre a casa da equipe reserva do FCB — o Bayern II nunca havia perdido as duas primeiras partidas. Portanto, trata-se de um início historicamente ruim para o time de Dante e, com zero ponto, a equipe ocupa logicamente a parte de baixo da tabela, que naturalmente ainda não diz absolutamente nada.

FC Bayern II perde com justiça para o Wacker Burghausen

Em Burghausen, oitavo colocado na temporada passada, a equipe B do Bayern decepcionou principalmente no primeiro tempo. O Wacker pressionou bastante, abriu o placar com um gol de Felix Bachschmid aos 22 minutos com justiça e poderia ter ampliado antes. Aos 38 minutos, foi novamente Bachschmid quem marcou o 2 a 0, placar que acabou sendo o definitivo.

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A equipe muito jovem do Bayern (a formação inicial tinha média de idade de 20 anos), que deve ser liderada pelos experientes Benno Schmitz (31, ex-1. FC Köln e RB Leipzig) e Anton Heinz (28, ex-Alemannia Aachen, entre outros), melhorou no segundo tempo e esteve mais segura defensivamente. Também conseguiu criar algumas ações ofensivas após o intervalo, mas a partida já não ganhou realmente em emoção: "Depois do intervalo, ajustamos algumas coisas e aí ficou bem melhor. Infelizmente, não fomos recompensados com um gol", disse Dante após o apito final. "Mesmo assim, precisamos manter a cabeça erguida — para mim, é importante que a gente aprenda com este jogo."

Ainda é cedo demais, naturalmente, para pintar cenários de horror. Mas, se acrescentarmos as impressões deixadas pelos amistosos, já podem surgir uma ou outra ruga de preocupação entre os responsáveis do Bayern. Afinal, um rebaixamento da equipe de base para a Oberliga seria um grande problema para o recordista de títulos. Idealmente, o clube gostaria até de ter o segundo time na 3. Liga, para oferecer aos talentos da casa a perspectiva de ganhar minutos em um nível o mais alto possível. Por isso, a Regionalliga é a exigência mínima absoluta para o time B.

Dante voltou ao FC Bayern com muita euforia

Embora Dante certamente ainda não esteja em pânico, as decepcionantes primeiras semanas também devem estar pesando para ele. Jogador da Säbener Straße entre 2012 e 2015 e, entre outras coisas, herói da Tríplice Coroa de 2013, o brasileiro voltou a Munique imediatamente após o fim de sua carreira como atleta no OGC Nice, depois da última temporada, para adquirir ali suas primeiras experiências como treinador.

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Com grande euforia, o técnico de 42 anos chegou à velha e nova casa: "Quero que a gente jogue com alegria. Principalmente os jogadores jovens devem gostar de pisar fundo para também saírem felizes depois do jogo. Mas isso só é possível com muito trabalho e disciplina", disse Dante pouco antes da estreia na temporada.

Após o início de pesadelo, agora será preciso reacender a euforia inicial. Uma vitória contra o 1. FC Schweinfurt, rebaixado da 3. Liga, no próximo jogo, no sábado que vem, certamente ajudaria.