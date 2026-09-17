Números impressionantes: Adeyemi confirma o acerto da aposta de Flick na noite da goleada por 7 a 0

Uma reportagem publicada nesta quinta-feira exaltou a atuação do alemão Karim Adeyemi, jogador do Barcelona, na noite da goleada de sua equipe sobre o Racing Santander (7 a 2), pelo Campeonato Espanhol.

O jornal "Mundo Deportivo" escreveu: "Ele sorri. Corre. Corre muito, sem parar. A velocidade é um de seus pontos fortes. Ele se diverte. E a torcida do Camp Nou vibra com essa empolgação".

Karim Adeyemi (24 anos) voltou aos gramados com um sorriso largo e transformou a goleada sobre o Racing Santander em mais uma oportunidade para se afirmar.

O alemão não marcou na partida que terminou com o placar de 7 a 2, mas apresentou uma atuação à altura do festival de futebol realizado no estádio do Barcelona.

Adeyemi finalizou 8 vezes, além de 6 dribles bem-sucedidos, da criação de 4 chances de gol, de 5 desarmes, dois cruzamentos, sofreu dois pênaltis e deu um passe decisivo. E, o mais importante de tudo, havia uma sensação constante de que, toda vez que ele recebia a bola, algo poderia acontecer.

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Os números falam por si. Desde o primeiro minuto, ele esteve brilhante, e sua velocidade abriu o campo, desgastou a defesa do Racing e transformou a lateral esquerda em uma via expressa quando trocou passes com Cancelo.

O alemão atacou os espaços — exatamente como Flick havia recomendado — superando os defensores, mudando o ritmo de jogo e destruindo uma defesa que lutava para resistir ao ataque avassalador do Barcelona.

Ele teve uma chance de ouro após um passe em profundidade de Pedri. Dominou a bola e a levantou por cima de Aguirrezabala em um toque por cobertura que passou rente à trave.

O gol não saiu, mas ele fez todo o resto: dribles, criação de chances, faltas a seu favor e aquela energia impressionante que incendeia o entusiasmo da torcida.

Adeyemi sofreu dois pênaltis porque cada arrancada veloz representava uma ameaça. O segundo veio após outra investida sua, quando Iker Luque o derrubou dentro da área.

E, quando a partida parecia já estar decidida, Adeyemi teve um último toque de magia. Aos 89 minutos, recuperou a bola, arrancou, superou seu marcador, depois avançou pela área e o alemão passou a bola para Lamine Yamal, que balançou as redes.

Mas não parou por aí. Nos acréscimos, ele quase marcou um gol espetacular com um toque acrobático, e a torcida do Camp Nou recebeu o lance com fortes aplausos.

O atacante alemão completou 74 toques na partida, participou de 42 passes com um índice de acerto de 85,7%, recuperou a bola cinco vezes e sofreu quatro faltas.

Ele não foi apenas um ponta esperando receber a bola e arrancar, mas esteve presente na construção do jogo e contribuiu de forma efetiva nos ataques do Barcelona. Flick apostou nele neste verão, mais um acerto do treinador alemão.