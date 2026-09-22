Uma reportagem publicada nesta terça-feira revelou que o Barcelona enfrenta uma grande crise, apesar dos excelentes resultados que o time principal vem conquistando nesta temporada.

O Barça venceu as suas 7 primeiras partidas no Campeonato Espanhol e já demonstra um grande embalo sob o comando de Hans Flick.

Raphinha se destacou de forma especial nesta temporada, marcando 12 gols no campeonato, e o Barcelona também teve um início perfeito na Liga dos Campeões da Europa, com uma vitória arrasadora por 5 a 1 sobre o Feyenoord.

No entanto, por trás desse sucesso esportivo, surgiu um novo alerta, que lembra a todos que os problemas do Barcelona ainda não acabaram, pois as dívidas do clube continuam aumentando e podem agora chegar a níveis assustadores.

Não há dúvida de que as dificuldades financeiras enfrentadas pelo Barcelona não são novidade. Ao longo de anos, a diretoria catalã se dedicou a realizar diversas operações financeiras para recuperar alguma flexibilidade, incluindo a venda de alguns ativos e de parte das receitas futuras do clube.

O gigantesco projeto "Espai Barça", que tem como objetivo desenvolver o estádio Camp Nou e a sua infraestrutura, é o eixo dessa equação.

A construção do estádio começou em maio de 2023, e os repetidos atrasos comprometeram significativamente os planos do clube. Após duas temporadas em Montjuïc, seguidas de um retorno gradual ao Camp Nou a partir de novembro de 2025, o Barcelona será obrigado mais uma vez a deixar o seu estádio durante a temporada 2027-2028 para permitir a instalação do teto.

Não há dúvida de que essa última etapa terá consequências financeiras, apesar de o custo do projeto já ter se inflado.

Novo empréstimo para o Barcelona

O jornal "The Athletic" revelou, em uma investigação publicada nesta terça-feira, que o Barcelona obteve recentemente autorização para tomar mais 510 milhões de euros emprestados, dos quais 300 milhões de euros para concluir as obras de reforma do estádio Camp Nou e 210 milhões de euros para cobrir necessidades operacionais.

Com isso, o orçamento total do projeto "Espai Barça" chega a 1,8 bilhão de euros, ou seja, o triplo do valor inicialmente aprovado em 2014.

O problema é que esses novos investimentos ocorrem em um momento em que o clube ainda sofre com os efeitos financeiros do atraso nas obras de construção.

A diretoria do Barcelona estima que já gastou mais 17 milhões de euros em custos operacionais e 24 milhões de euros em investimentos relacionados a esse período, além de ter sido privada de parte das receitas que o estádio Camp Nou poderia ter gerado com a sua capacidade total. E a situação pode se tornar ainda mais difícil para os cofres do clube catalão.

Segundo os cálculos do jornal "The Athletic", o total das dívidas do Barcelona pode ultrapassar 2,6 bilhões de euros, dependendo dos cronogramas de pagamento.

Parte dessas dívidas está diretamente ligada ao financiamento do novo estádio Camp Nou e será quitada com as receitas futuras previstas do estádio.

Já o valor adicional de 210 milhões de euros está ligado às necessidades de liquidez do clube e será garantido pelas receitas futuras de transmissão televisiva.

Essa dívida operacional é motivo de maior preocupação, pois não financia diretamente um ativo destinado a gerar novas receitas. O Barcelona já pagou 91 milhões de euros em juros durante a temporada 2025-2026, e a primeira parcela dessa nova dívida, de 105 milhões de euros, tem uma taxa de juros fixa de 5,14%.

Ao mesmo tempo, o financiamento do "Palau Blaugrana", cujo custo foi estimado em 420 milhões de euros, ainda não está concluído. Isso além da venda de 25% das receitas de transmissão televisiva da LaLiga à empresa de investimento privado "Sixth Street". Espera-se que o estádio Camp Nou alcance a sua capacidade total de 105 mil lugares na temporada 2028-2029, mas prevê-se que o caminho para isso seja muito caro.